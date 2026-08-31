Ante la posible salida de Lucas Martínez Quarta en los próximos días, la dirigencia del Millonario ya piensa en una de las figuras del fútbol argentino.

Aunque River Plate ya hizo un importante desembolso de dinero en este mercado de pases, en el inicio del ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador interino podría haber más incorporaciones. Un defensor central es hoy la prioridad del Millonario.

Con la salida de Joaquín Freitas rumbo a Flamengo, el club de Núñez abrió un cupo para incorporar hasta el miércoles 2 de septiembre hasta las 18 horas. Según pudo saber BOLAVIP, la dirigencia de River ya tiene un nombre en carpeta.

Se trata de Francisco Álvarez, el defensor central de Argentinos Juniors. El de 26 años es una de las piezas más importantes del Bicho, que lidera en la Tabla Anual y en la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Hasta el momento, River no envió una oferta formal al club de La Paternal para acelerar por esta transacción. La situación de Lucas Martínez Quarta, a la baja en cuanto a actualidad y pretendido por Genoa, es un aspecto importante que definirá la urgencia del Millonario en la negociación por Álvarez.

Francisco Álvarez ante Beltrán. (Foto: Getty)

Francisco Álvarez, también en el radar de Boca

En este mismo mercado de pases, el Xeneize puso sus ojos sobre el primer central de Argentinos Juniors. Ante una posible salida de Lautaro Di Lollo, Riquelme ya consultó por su situación y desde La Paternal respondieron que pretenden no menos de 7 millones de dólares por su ficha.

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Quién es Francisco Álvarez

El nacido en Rawson, en la Provincia de San Juan hace 26 años, es zaguero central y mide 1,80m. Tras realizar las divisiones inferiores en San Martín (SJ) y pasar por varios equipos del fútbol argentino, alcanzó su mejor versión y es figura en Argentinos Juniors. Además, destaca por su buen juego con los pies y solidez defensiva a campo abierto.

Por otro lado, es válido saber que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y, debido a su nivel actual, no será sencillo negociar con la dirigencia del Bicho ya que lo considera una pieza fundamental. A su vez, disputó 2 partidos en la Selección Argentina Sub-20, cuando estaba bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

Datos clave

River está interesado en Francisco Álvarez , defensor central de Argentinos Juniors.

, defensor central de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors pretende al menos 7 millones de dólares por su transferencia.

por su transferencia. El cupo de incorporación para River vence el miércoles 2 de septiembre.