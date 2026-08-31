Almeyda y Crespo dejaron clara su postura ante una posible llegada a River

Desde que Eduardo Coudet dejó de ser el entrenador de River, los nombres de Hernán Crespo y Matías Almeyda se pusieron sobre la mesa como opciones y eso es natural ya que ambos tienen una buena trayectoria como entrenadores y fueron formados en la casa, un aspecto muy importante para el club de Núñez.

Tanto Hernán Crespo como Matías Almeyda tienen club actualmente, por lo que no son opciones en lo inmediato. Leonardo Ponzio fue elegido como entrenador interino y ya tuvo su estreno -con victoria- ante Banfield en el Florencio Sola. Aún así, la dirigencia evalúa los pasos a seguir y no se descarta que el León continúe hasta diciembre.

Crespo llegó a Atlas en julio de este año, mientras que Almeyda hizo lo propio en Monterrey en mayo. Sus ciclos están recién empezando y pensar en una salida inmediata es muy difícil. Más allá de eso, en estos días, ambos fueron consultados por un presunto interés de River y los dos fueron concretos.

¿Qué dijo Crespo sobre un posible paso a River?

Tras el partido entre Atlas y Querétaro, Hernán Crespo fue consultado por River y dijo: “Todo el mundo sabe lo que es River para mí, es mi casa. Más allá de todo esto, yo estoy feliz y agradecido de la posibilidad de trabajar en Atlas. Sinceramente, no encuentro nada de positivo comentar rumores cada vez que River echa a un técnico o va a cambiar un técnico”.

Hernán Crespo en Atlas. (Foto: Getty).

Publicidad

¿Y Almeyda?

En la misma sintonía, Almeyda fue consultado tras la caída de Monterrey ante San Luis y el Pelado fue tajante: “Quien me conoce a mí no hace falta que me pregunte nada, en México ya me conocen. Yo soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada, me manejo así desde los 15 años. Mi compromiso está acá y no hace falta que aclare nada“.

Matías Almeyda, DT de Rayados. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Hernán Crespo y Matías Almeyda son las opciones de River tras la salida de Coudet.

son las opciones de River tras la salida de Coudet. Leonardo Ponzio debutó con victoria como DT interino de River frente a Banfield.

debutó con victoria como DT interino de River frente a Banfield. Hernán Crespo y Matías Almeyda descartaron dejar sus clubes en México para asumir en River.