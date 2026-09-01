Riquelme respaldó a uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas de Boca: “Tiene que confiar más en él”

Este martes, algunas horas antes del trascendental compromiso entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, correspondiente a los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina, Juan Román Riquelme, presidente del combinado Xeneize, rompió el silencio y proporcionó declaraciones relacionadas con varios temas.

En medio de ese panorama, la máxima autoridad de la entidad de La Ribera respaldó a uno de los nombres propios más cuestionados por los hinchas. Se trata de Alan Velasco, volante ofensivo por el que Boca supo desembolsar una importante cantidad de dinero y que todavía no pudo devolver esa inversión con grandes rendimientos.

“Velasco, el otro día, ha hecho cosas buenas en el primer tiempo. Por ahí le falta esa cuota de suerte. El otro día ha hecho una gran jugada cuando cabecea, que, si hacía el gol, estaríamos diciendo que hizo un muy lindo gol”, comenzó exteriorizando Riquelme, en diálogo con TyC Sports, con respecto a la reciente actuación del jugador surgido de las divisiones inferiores de Independiente.

“Pero bueno, es también la responsabilidad que tiene un jugador cuando viene a nuestro club. Boca es hermoso, tiene mucha presión. Cuando las cosas salen de la mejor manera, la gente te da mucho cariño, mucho amor. Cuando la gente te exige un poquito más, yo siempre pienso que es porque vos lo podés hacer y porque confía en vos”, profundizó.

“Yo soy de pensar de esa manera. Yo creo que el hincha de Boca confía en Alan, por más que a veces se escuchen algunos murmullos, le está exigiendo que pueda demostrar todo lo que creemos que él puede dar. Así que lo viene haciendo bastante bien, viene marcando muchos goles”, continuó indicando Riquelme.

“Creo que él y Ascacibar son los que más goles vienen marcando, así que hay cosas positivas de Alan. Él tiene que confiar más en él y sin duda que va a ayudar al equipo”, completó el máximo ídolo histórico de Boca sobre el jugador de 24 años de edad y con pasado también militando en Dallas, de la Major League Soccer de Estados Unidos.

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🗣️ Juan Román Riquelme y la banca para Velasco, mano a mano con TyC Sports: "LA GENTE CONFÍA EN ALAN, POR MÁS QUE A VECES SE ESCUCHEN ALGUNOS MURMULLOS. LO VIENE HACIENDO BASTANTE BIEN. TIENE QUE CONFIAR MÁS EN ÉL". pic.twitter.com/YEbkhBEN7Z — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2026

¿Boca se retiró del mercado de pases?

“Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos. El técnico quería a Álvaro y tuvimos la suerte de hablar con él y su representante durante el Mundial. Tiene el lateral derecho que quería. Necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y pudimos traerlo. Y Valencia es un jugador mundialista”, comentó Riquelme.

“No pensamos que Bareiro iba a tener este tema. Ojalá que se recupere bien, igual que Tomás. Estamos muy contentos del plantel que tenemos. Estamos contentos de los jugadores que tenemos”, cerró sobre el mercado.

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Riquelme se rindió ante Messi por su retiro de la Selección Argentina

“Hay que agradecerle. Mucho más, qué vamos a pedir, con todo lo que ha hecho. Ha cumplido con todo lo que soñaba y todo lo que soñábamos. No sé si será el mejor de todos los tiempos, pero está ahí nomás. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años. Se merece todo el amor que le están dando todos los argentinos. Al final, el de arriba fue justo con él. Eso es maravilloso”, recordó.

Y redondeó: “Tuve la suerte de jugar con él. Eso es único. El cariño y respeto que tengo por él es muy grande. No sé si vamos a tener la suerte de volver a tener un jugador como él. Desde Maradona, pasó uno que era igual o mejor. Somos afortunados los argentinos. Siempre le vamos a dar mucho cariño, porque es lo que se merece”.

DATOS CLAVE

Alan Velasco es un volante ofensivo de 24 años ex Independiente y Dallas.

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Copa Argentina: Riquelme respaldó a Velasco antes del duelo entre Boca y Vélez Sarsfield.