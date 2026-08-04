En medio del duro presente, las cuatro buenas noticias que recibió River sobre sus lesionados

Este martes, el cuerpo técnico de Coudet pudo sonreír en torno a los estados físicos de Correa, Driussi, Andrada y Ramírez.

Es de público conocimiento que el presente de River está muy lejos de ser el mejor. El Millonario no sumó puntos en este inicio de semestre y hasta quedó eliminado de la Copa Argentina contra el modesto Aldosivi de Mar del Plata. Como consecuencia de ello, las críticas están a flor de piel hacia jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Mientras tanto, a la par de los movimientos para terminar de cerrar a los refuerzos apuntados en este mercado de pases, este martes, Eduardo Coudet recibió cuatro buenas noticias. Las mismas tienen que ver con jugadores lesionados que protagonizaron evoluciones contundentes con respecto a sus recuperaciones.

Los implicados en esta ola de novedades importantes son Ángel Correa, Sebastián Driussi, Tobías Andrada y Tobías Ramírez. Es decir, dos de los recientes refuerzos en la actual ventana de transferencias, una incorporación que se dio en el anterior mercado de pases y un delantero habitualmente titular, pero con reiteradas complicaciones físicas.

Ángel Correa, uno de los recuperados. (Foto: Getty)

Ángel Correa

El atacante, por el que River supo desembolsar nada más ni nada menos que 15 millones de dólares en los últimos días para poder sacarlo de Tigres, había sufrido un traumatismo en el muslo derecho en la derrota contra Gimnasia y Esgrima La Plata. En las últimas horas, evolucionó favorablemente y todo indica que estará frente a Tigre.

Sebastián Driussi

El 15 de julio pasado, Sebastián Driussi sufrió un nuevo desgarro, esta vez en el gemelo derecho. Por ende, el artillero surgido de las divisiones inferiores de la propia institución del barrio porteño de Núñez no pudo estar presente en los primeros cotejos oficiales del semestre. Sin embargo, este martes inició los trabajos de campo.

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Tobías Andrada

El joven volante ofensivo, por el que River realizó una fuerte inversión para poder generar el visto bueno de Vélez, todavía no pudo debutar. De hecho, por su complicación muscular, no pudo integrar la lista de convocados para el partido contra Rosario Central. De todos modos, este martes entrenó a la par y ya está a disposición.

Tobías Ramírez

El pasado 14 de mayo, el prometedor defensor central fue operado con éxito de un síndrome meniscal externo en su rodilla derecha, por lo que inició su proceso de recuperación. Finalmente, en las últimas horas, el zaguero surgido de la cantera de Argentinos Juniors recibió el alta médica y también pudo ponerse a disposición.

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet recuperó a cuatro futbolistas lesionados tras el flojo inicio de River.

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Ángel Correa evolucionó del traumatismo y jugará el próximo partido contra Tigre.