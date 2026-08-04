Los convocados de Boca para recibir a Estudiantes por el Torneo Clausura 2026

El Vasco confirmó la nómina que hará de local ante el Pincha en el estadio de Huracán.

Boca ya tiene todo listo para enfrentar a Estudiantes. Rodolfo Arruabarrena definió la lista de convocados para ponerse al día en el Torneo Clausura 2026, en un compromiso que lo encontrará haciendo de local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

El Vasco logró mantener intacta la nómina, que es idéntica a la que presentó tanto para el viaje a Chile para enfrentar a O’Higgins como para el compromiso ante Newell’s. La seguidilla de encuentros no dejó secuelas físicas en los futbolistas y es por eso que dirán presente en la cancha de Huracán.

En cuanto a las ausencias, resaltan las de Carlos Palacios y Adam Bareiro, ambos sin fecha de regreso. La buena noticia es que el paraguayo evoluciona favorablemente luego de realizarse un bloqueo en la zona lumbar y está próximo a sumarse al grupo.

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.

El posible 11 de Boca para enfrentar a O’Higgins

Boca Juniors podría salir a la cancha con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Publicidad

El Xeneize chocará ante Estudiantes este miércoles 5 de agosto a partir de las 19. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de TNT Sports Premium.

En síntesis