Relegado en River, revelan que Matías Galarza Fonda interesa en un grande de Italia

Marginado en el predio de Cantilo ya que no es tenido en cuenta por el entrenador Eduardo Coudet, Matías Galarza Fonda se encuentra a la espera de ofertas para poder cambiar de rumbo y marcharse de River tras jugar el primer semestre de la temporada en Atlanta United.

En este sentido, debido al buen rendimiento que tuvo en el Mundial con la Selección de Paraguay, el volante ya está en el radar de importantes equipos de Europa, y uno del fútbol italiano que podría realizar una oferta formal por él en los próximos días.

Según lo informado por el periodista Wilson González Bronce, el representante del mediocampista paraguayo es seguido de cerca por uno de los tres grandes de Italia (Juventus, Inter y Milan), pero por el momento no trascendió el nombre del mismo.

El agente, Regis Marques, nos dijo que uno de los grandes de Italia (Inter, Milan o Juve) quiere a Matías Galarza



Por su parte, el periodista @lea_alves, confirmó un llamado de la Juve a la representación de Orlando Gill, pero a San Lorenzo no llamaron aún.#LaGranJugada… pic.twitter.com/AeNp7BZHHK — Wilson González Bronce (@Wilson11G) August 4, 2026

De esta manera, el volante de 24 años cuenta con chances de marcharse en los próximos días. Para desprenderse de él, River esperará por lo menos 6 millones de dólares, ya que cuenta con el 60% del pase del futbolista, mientras que el 40% restante pertenece a Talleres de Córdoba.

Además de esto, si llega a darse la transferencia el Millonario no solo se desprenderá de otro salario alto, sino que también liberará tanto un cupo de extranjero como uno para incorporar en este mercado de pases, con la posibilidad de fichar hasta el próximo 2 de septiembre.

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Esto se debe a que el futbolista firmó planilla en los cinco primeros partidos de la temporada del pasado Torneo Apertura, por lo que alcanzó para disputar el 25% de los encuentros posibles, a pesar de que no sumó minutos en ninguno de ellos.

Los números de Matías Galarza Fonda en River

Desde su llegada al Millonario a mediados del año pasado, el volante paraguayo disputó un total de 14 partidos, en los que no marcó goles ni aportó asistencias. Además, no fue expulsado y recibió 5 tarjetas amarillas en 778 minutos en cancha.

Datos claves

Matías Galarza Fonda se entrena marginado en River a la espera de ofertas europeas.

se entrena marginado en River a la espera de ofertas europeas. Un grande de Italia sigue al volante paraguayo tras su actuación en el Mundial.

sigue al volante paraguayo tras su actuación en el Mundial. River exige 6 millones de dólares.