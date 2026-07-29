Franco Armani volvió a atajar en Atlético Nacional: su primera arenga como capitán y la ovación que recibió

El Pulpo volvió a las canchas luego de su salida de River y terminó con el arco en cero. Los hinchas deliraron con su ingreso.

Semanas después de su despedida del arco de River, Franco Armani volvió a ponerse el buzo de Atlético Nacional en un partido oficial. El Pulpo ingresó en el entretiempo de la victoria 2 a 0 sobre Tigres FC por la Copa Colombia, con la cinta de capitán en su brazo y la 34 en la espalda.

El campeón del mundo fue ovacionado por el Campín de Bogotá cuando saltó rumbo al campo de juego. Sucedió luego del descanso, con la serie liquidada ya que su equipo la ganaba por 4 a 0. El jugador no fue exigido a lo largo de su estadía en la cancha.

Previo a su ingreso, el oriundo de Casilda se despachó con una arenga para el resto de sus compañeros: “Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentando el marcador, no para relajarnos: eso no. Relajarnos nunca. Con este escudo nunca nos podemos relajar. ¡Dale, viejo, que va a salir todo bien!“.

La decisión de Armani de irse y el regreso a Atlético Nacional

En el día de su despedida, Armani explicó la decisión de dejar River y continuar su carrera en Colombia. “La verdad que fue una decisión muy difícil. Pero la pensé muchísimo y quiero terminar mi carrera jugando”, explicó, consciente de que en Núñez iba a tener que correr de atrás de Santiago Beltrán.

“Nunca esperé esta posibilidad a esta altura de mi carrera. No la tenía en mis planes. Pero cuando se comunicó Atlético Nacional también me movió el piso y me puso a pensar”, confesó.

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Así le fue a Armani en Atlético Nacional

En su primer ciclo en Atlético Nacional de Medellín, Franco Armani vistió el buzo verdiblanco entre 2010 y 2018. Allí acumuló 249 partidos oficiales, recibiendo 208 goles y conservando la valla invicta en 105 cotejos. A su vez, ganó 11 títulos locales y 2 títulos internacionales, entre ellos, la Copa Libertadores.