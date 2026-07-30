Cómo sigue la búsqueda del 9 de Boca: la situación de Lucas Passerini, Luciano Gondou y David Romero

El Xeneize quiere sumar un jugador en esa posición, pero no hay nada avanzado. El escenario de los que están en carpeta.

Rodolfo Arruabarrena dejó en claro que, luego de conversar con Juan Román Riquelme, Boca busca un 9 en el mercado de pases. La situación física de Adam Bareiro, sumada a la irregularidad de Milton Giménez y la reciente partida de Edinson Cavani, dejó a Miguel Merentiel como única alternativa natural en la posición.

Luego de haber cuidado a la Bestia poniendo a Leonel Flores de centrodelantero en la goleada sufrida ante Riestra, el Xeneize ratificó su necesidad de sumar a un goleador y los nombres no tardaron en aparecer. Luciano Gondou, David Romero y Lucas Passerini aparecieron como alternativas principales, pero el escenario no es alentador en ninguno de los casos.

David Romero, casi caído

El buen presente del delantero de Tigre lo pusieron en el radar de Boca, pero también en el de otros equipos de Europa. Desde el Matador hablan de una venta al exterior que rondaría los 12 milones de dólares, algo que el Xeneize no está dispuesto a igualar para quedarse con su ficha.

Según pudo saber Bolavip, si el equipo de zona norte se desprende de Romero por ese precio, el club de la Ribera ni siquiera competirá. Distinto será el panorama si las negociaciones con Parma y Sevilla no prosperan. A esperar…

Luciano Gondou, difícil

La situación de Gondou es diferente. El futbolista se desempeña en el CSKA Moscú de la Liga Premier de Rusia y regresar al fútbol argentino no parece ser su prioridad en este momento de su carrera. De esta manera, se diluyen las chances de que sea el próximo 9 de Boca.

Passerini: oferta formal, pero lejos de lo que pretende Belgrano

Lucas Passerini es la alternativa más “terrenal” para Boca, teniendo en cuenta que tiene otra edad y juega en Belgrano. Boca ofertó 3 millones de dólares, pero Belgrano quiere entre 5 y 6 millones. Por ahora, están lejos, pero el Xeneize no se bajó.

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“Sé cuánto vale para mí. Hoy es el Haaland sudamericano. No tiene cláusula de salida y tiene contrato hasta diciembre de 2028, por lo cual no tenemos riesgo ni necesidad de venderlo”, declaró el presidente del Pirata Luis Artime pocos días atrás.