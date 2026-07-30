Juanfer Quintero reaccionó a la frase de Coudet sobre la falta de un ’10’ tras la derrota de River ante Gimnasia

El Chacho fue autocrítico en la conferencia de prensa y el colombiano no tardó en aparecer públicamente.

Juan Fernando Quintero tomó mucho protagonismo en los últimos días debido a que el viernes pasado rescindió su contrato con River. Una vez confirmada su salida anticipada, también acaparó los focos por su participación en las redes sociales y ahora volvió a hacerlo. En esta oportunidad, le dio me gusta a una llamativa declaración de Eduardo Coudet…

Cabe recordar que, horas más tarde de sellarse su desvinculación con el Millonario, también subió una foto con Marcelo Gallardo. Dicha imagen generó un fuerte revuelo en el conjunto de Núñez, ya que es un claro mensaje encriptado por su estrecha cercanía con el Muñeco y todo lo contrario con el Chacho, con el que tuvo sus diferencias y derivó en su salida.

El posteo de Juan Fernando Quintero con Marcelo Gallardo tras irse de River.

Lo cierto es que, tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, Coudet fue crítico en la conferencia de prensa. “Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol“, sentenció. Como no podía ser de otra manera, a todos les hizo acordar a Juanfer, ya que su principal característica dentro del campo de juego es la que mencionó el entrenador.

El colombiano, fiel a su característica personalidad, no tardó en aparecer públicamente. Algunas horas más tarde de que ESPN postee en Instagram el video de esa declaración, Quintero le dio me gusta y lanzó un evidente mensaje al Mundo River. Ni bien se concretó su salida, el Chacho expresó que a su equipo le falta un jugador con su estilo particular…

El like de Juan Fernando Quintero a la declaración de Eduardo Coudet.

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De vuelta en la rueda de prensa, pocos segundos más tarde, el director técnico siguió con su discurso. “En River hay que encontrar un pase o una jugada distinta”, sostuvo sin titubear al decirlo. De hecho, hasta se tomó unos segundos para justificarlo y fue ahí cuando añadió: “Porque vas a jugar en los últimos 30 metros, es una constante“.

No conforme con esa frase, redobló la apuesta. “Hay que animarse a ir por más“, aseguró Coudet, que acumula 4 derrotas consecutivas en partidos oficiales. Por otro lado, el entrenador también deslizó: “El desequilibrio te lo da la confianza y se contagia, no es apuntar a alguien. Tenemos que conseguir esa confianza en los duelos individuales“.