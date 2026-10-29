Fue compañero de Messi, le ganó una final a River y confesó que padeció depresión

El francés estuvo en el Blaugrana por tres temporada y obtuvo nada más y nada menos que nueve títulos.

La vida del futbolista no siempre es sencilla. Si bien los flashes, el dinero y la fama es lo que suele ser lo que se ve puertas para afuera, también existe otra realidad que no siempre sale a la luz. En esta oportunidad, quien reveló el calvario que vivió fue Jeremy Matiheu, el defensor francés que representó a Barcelona durante tres temporadas.

Mathieu llegó a Barcelona desde Villarreal a mediados de 2014 y permaneció en el club por tres años. En ese período fue compañero de Lionel Messi, conquistó nueve títulos, entre los que se destacan la Champions League 2014/15 y el Mundial de Clubes 2015, en el que le ganó la final a River.

Jeremy confesó que padeció depresión

En diálogo con con So Foot, Jeremy Mathieu contó: “Estuve sumido en una profunda depresión durante cuatro años. Todo se detuvo de repente. Llevaba una rodillera y no podía hacer mucho. Entonces entré en una espiral descendente. Pasé por una depresión, no se puede negar. Echaba de menos el campo, el vestuario, todo lo que habíamos vivido”.

Además, agregó: “Por suerte, mi esposa estuvo ahí para ayudarme a superarlo. Ya no sabía qué hacer. Estaba completamente perdido. Durante cuatro años no hice nada. Me quedaba en casa las 24 horas del día. Salía de vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Me quedaba en el sofá, frente al televisor, con el móvil. Ni siquiera el fútbol me interesaba ya”.

Mathieu en 2016 con Barcelona. (Foto: Getty).

“Intenté superarlo con mi esposa e hijos. Al final lo conseguí. Ahora las cosas están mejor. Podría haber buscado ayuda psicológica; no hay problema con eso. Pero, como luchador, me dije a mí mismo que tenía que superarlo, pasara lo que pasara”, completó el francés.

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Los títulos de Mathieu en Barcelona

LaLiga 2014/15

Copa del Rey 2014/15

Champions League 2014/15

Supercopa de Europa 2015

Mundial de Clubes 2015

LaLiga 2015/16

Copa del Rey 2015/16

Supercopa de España 2016

Copa del Rey 2016/17

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