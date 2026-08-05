La curiosa conexión entre la llegada de Almada a River y los borrados de Cantilo

El Millonario cerrará en estos días al campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 mientras busca destino para los apartados.

River dejó en claro que haría un mercado de pases agresivo. Stefano Di Carlo brindó una entrevista en ESPN luego de la caída ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y afirmó que saldrían alrededor de 15 futbolistas y que llegarían entre cinco y siete. La intención no solamente era fortalecer el plantel con jerarquía, sino también reducir la masa salarial, la cual en los últimos años ronda los 40 millones de dólares anuales.

En un primer momento la noticia fue impactante para el hincha, no porque consideraba que no debía haber una reducción del plantel y el mundo River entendía que muchos futbolistas no habían funcionado y debían salir. La reacción se dio ya que fue la primera vez que sucedió algo así.

En la antesala del inicio del Mundial 2026, en su web oficial, River informó quiénes eran los futbolistas que no irían a la pretemporada y debían buscarse club. Entre ellos aparecieron nombres importantes como Paulo Díaz, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Fabricio Bustos, por poner algunos ejemplos.

Kevin Castaño podría pasar a Atlético Mineiro. (Foto: Getty).

Desde entonces, esos jugadores -salvo los que disputaron el Mundial- se presentaron a entrenar al predio de Cantilo, el cual todavía está en obra y una vez que se terminen pasará a ser el más moderno del país. Desde allí mostraron su descontento con fotos en las redes sociales.

La conexión con la llegada de Almada

Varios de los apartados ya encontraron club y se marcharon del Millonario. Hasta el momento, la mayoría por ventas y el resto en préstamos. En paralelo, River salió a jugar fuerte en el mercado de pases y en estos días está por cerrar la llegada de Thiago Almada, que arribaría a Núñez a cambio de 20 millones de dólares por el 50% del pase.

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Bolavip pudo saber en exclusiva que justamente son 20 millones de dólares los que el club dejará de pagar en salarios una vez que se completen todas las salidas de los apartados en este último semestre. Este dinero se descontará de la masa salarial anual que desembolsaba el club de Núñez.

Thiago Almada será jugador de River. (Foto: Getty).

El destino de los borrados

Paulo Díaz: Atlanta United.

Atlanta United. Maximiliano Meza: Independiente.

Independiente. Maximiliano Salas: Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia. Ian Subiabre: Tigre.

Tigre. Santiago Lencina: Burgos.

Burgos. Andrés Herrera: Columbus Crew.

Columbus Crew. Alex Woiski: rescindió su contrato.

rescindió su contrato. Germán Pezzella: tiene una oferta de un club de Emiratos Árabes Unidos.

tiene una oferta de un club de Emiratos Árabes Unidos. Kevin Castaño: sigue en Colombia y podría pasar a Atlético Mineiro.

sigue en Colombia y podría pasar a Atlético Mineiro. Matías Galrza Fonda: tiene varias ofertas del extranjero y define su futuro.

tiene varias ofertas del extranjero y define su futuro. Kendry Páez: se interrumpirá su préstamo y Chelsea le buscará club.

se interrumpirá su préstamo y Chelsea le buscará club. Matías Viña: si Flamengo le consigue club se irá, sino se quedará apartado porque sino River deberá pagar una multa.

si Flamengo le consigue club se irá, sino se quedará apartado porque sino River deberá pagar una multa. Giuliano Galoppo: pagará de su bolsillo la multa que le impuso la FIFA por romper unilateralmente su contrato con su ex representante y se marchará. Espera ofertas de Europa, sino podría pasar a Rosario Central.

pagará de su bolsillo la multa que le impuso la FIFA por romper unilateralmente su contrato con su ex representante y se marchará. Espera ofertas de Europa, sino podría pasar a Rosario Central. Fabricio Bustos: todavía no llegó ninguna oferta que lo convenza.

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