Boca vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026: posibles formaciones, hora y cómo verlo en vivo por TV

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize recibe al Pincha en el recuperado de la fecha 2. Todo lo que tenés que saber del partidazo de miércoles.

En el recuperado de la segunda fecha del Torneo Clausura, Boca y Estudiantes se ven las caras en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá su primera presentación como local en el certamen, aunque decidió mudarse a Huracán para seguir trabajando en el campo de juego de La Bombonera.

Ambos entrenadores pondrán en cancha lo mejor que tienen a disposición, teniendo en cuenta que la jornada del próximo fin de semana los encontrará a ambos viviendo la antesala de sus respectivos cruces de Copa Sudamericana y Libertadores. El Pincha quiere volver a sumar de a tres, mientras que el Xeneize quiere hacerlo por primera vez en el campeonato.

¿Dónde y cuándo se juega Boca vs. Estudiantes?

El compromiso entre Boca y Estudiantes, a desarrollarse en Parque Patricios, se llevará a cabo este miércoles 5 de agosto a partir de las 19. Dicho compromiso se podrá ver únicamente a través de la pantalla de TNT Sports Premium, al cual sólo se puede acceder con la suscripción al Pack Fútbol.

Posibles alineaciones de Boca y Estudiantes

A falta de 24 horas para el encuentro, se presume que Bocapodría formar con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez.

El Pincha sufrirá la baja sensible de Fernando Muslera por un cuadro grupal. Por eso, Alexander Medina mandaría a la cancha a Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Tobio Burgos, Tiago Palacios, Fabricio Pérez; y Guido Carrillo.

El semestre de Boca

Boca acumula cinco encuentros disputados en el semestre, con un saldo de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los triunfos fueron ante Sarmiento y O’Higgins, en la Copa Argentina y Sudamericana, respectivamente. Las derrotas fueron ante Deportivo Riestra (0-3) en el arranque de Clausura y en la revancha ante los chilenos, aunque luego clasificó por penales.

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La igualdad fue en el último compromiso de los del Vasco. Fue ante Newell’s en el Estadio Marcelo Bielsa. Los goles del equipo bonaerense los anotaron Santiago Ascacibar y Alan Velasco, quien acumula 4 anotaciones en sus últimos 8 apariciones.

El semestre de Estudiantes

El equipo del Cacique Medina solo jugó dos encuentros luego del parate invernal. Su estreno fue con una derrota 2 a 0 ante Independiente, pero el último fin de semana se reivindicó goleando por 3 a 0 a Defensa y Justicia. Ambos choques fueron en UNO, por lo que el de este miércoles será el primero fuera de casa.