Con 4 cambios, la posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes en el Torneo Clausura 2026

El Xeneize se prepara para el duelo pendiente ante el Pincha y Arruabarrena opta por rotar a parte del equipo.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca Juniors hará de local este miércoles ante Estudiantes de La Plata en el marco de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize y el Pincha se ponen al día con su duelo pendiente, que encuentra a ambos clubes fuera de la zona de clasificación.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena vienen de sumar su primer punto ante Newell’s y necesitan ganar para acomodarse en la Zona A tras un flojo arranque. Para ello, en medio de una importante seguidilla de partidos, el Vasco prepara varios cambios.

Con respecto al equipo que empató ante los rosarinos y teniendo en cuenta que Boca enfrentará a Vélez el próximo sábado, también en cancha de Huracán, el DT se guardaría a Lautaro Blanco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa desde el arranque, además de rotar en el lateral derecho.

En ese contexto, Leandro Lozano, Malcom Braida, Milton Delgado y Milton Giménez entrarían en el equipo titular. Este miércoles, a horas del duelo ante el Pincha, Arruabarrena definirá a sus titulares para este importante compromiso.

Villa podría ir al banco ante Estudiantes. (Foto: Getty)

La posible formación de Boca ante Estudiantes

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Milton Giménez. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Publicidad

Los convocados de Boca

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Williams Alarcón, Tomás Aranda, Camilo Rey Domenech y Kevin Zenón. Delanteros: Sebastián Villa, Alan Velasco, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Ángel Romero.

Datos clave