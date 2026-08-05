Revelan un gran gesto de Leandro Paredes con Boca mientras disputaba el Mundial 2026: “Detalles que marcan diferencia”

Lozano, uno de los refuerzos del Xeneize, contó un detalle que el capitán tuvo con él desde Estados Unidos.

Desde el momento de su llegada, Leandro Paredes se adueñó de la cinta de capitán de Boca. El campeón del mundo es el líder futbolístico y del vestuario del Xeneize. De hecho, Leandro Lozano se encargó de revelar un gran gesto que el mediocampista tuvo con él mientras disputaba el Mundial 2026.

Pese a encontrarse en Estados Unidos concentrado con la Selección Argentina, el volante estuvo atento al inicio de la pretemporada de sus compañeros. Por eso, apenas se consumó la llegada del primer refuerzo, el ex PSG decidió escribirle para darle confianza en sus primeros días.

“El segundo día que llegué, terminé el entrenamiento y tenía un mensaje de él en WhatsApp. Me dio la bienvenida y me preguntó si me habían recibido todos de buena manera. Eso habla muy bien de él como capitán“, reveló el lateral derecho en el Canal de Boca.

Y continuó: “Fue muy atento. Más allá de que estaba con la Selección jugando el Mundial, que no es para menos, él estaba también metido acá preguntando todo. Por algo es el capitán, es la realidad. Es una figura muy importante para todos nosotros”.

Leandro Lozano habló en exclusiva con El Canal de Boca sobre sobre el liderazgo de Leandro Paredes y el recibimiento que tuvo desde su llegada al plantel.



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🎙️ @alan_sche pic.twitter.com/B19i4DS7Ia — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) August 4, 2026

Riquelme también había elogiado a Paredes

Días atrás, en diálogo con Olé, el presidente Juan Román Riquelme había ponderado la predisposición de Paredes: “Me imaginaba que iba a llegar del Mundial y se iba a poner a dispocisión porque le gusta jugar a la pelota, porque le gusta ponerse la camiseta de Boca“.

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“Estuvo todos los días ahí hablando con sus compañeros a ver cómo estaban entrenando, cómo era el entrenador nuevo. Él siempre está pendiente. Ojalá que el hincha de Boca pueda disfrutar mucho de tenerlo nuevamente con nosotros”, agregó.