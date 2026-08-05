Lionel Messi sobre sus permitidos en la comida: “Asado, milanesa, pasta, chocolate, dulce de leche, helado… me gusta todo lo dulce”

El capitán de la Selección Argentina contó en una entrevista con Olé qué come, cuál es su plato favorito y por qué no sigue una dieta de restricción estricta.

Lionel Messi habló de su relación con la comida en una entrevista con el diario Olé y describió una alimentación bastante menos restrictiva de lo que suele asociarse a un futbolista de elite.

“Asado, milanesa, pasta, chocolate, dulce de leche, helado… Me gusta todo lo dulce, estoy enamorado de ello. Intento comer poco, pero de vez en cuando me doy un gusto”.

Cuál es su plato favorito

Consultado por su comida preferida en esa entrevista de 2021, Messi respondió sin dudar que son las milanesas que le prepara su mamá, Celia Cuccittini. Y explicó que la elección no tiene tanto que ver con la técnica como con el orden en que las probó: dijo haber comido muchísimas milanesas buenas, pero que se queda con la primera, la que comía en su casa.

También mencionó la salsa que su mamá les pone encima como parte de lo que las distingue.

Cómo son las milanesas de Celia, la madre de Messi

Los detalles de la preparación se conocieron a partir de un video que difundió Tomás Messi, sobrino y ahijado del futbolista, en el que se muestra el paso a paso.

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Según esa reconstrucción, se trata de milanesas napolitanas al horno, no fritas:

Corte de nalga , en bifes algo más gruesos de lo habitual.

, en bifes algo más gruesos de lo habitual. Huevo batido con ajo picado y perejil .

. Rebozado en pan rallado.

Fetas de queso y salsa de tomate antes del último paso por el horno.

Se sirven con arroz blanco con manteca y queso.

El detalle que se señala como distintivo es que la carne no se golpea con maza, para que no pierda jugo.