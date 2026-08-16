La historia de Thiago Almada a horas de su debut con River

El volante del Millonario palpitó su estreno con la camiseta del Millonario.

En el Estadio Más Monumental, por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Argentinos Juniors en búsqueda de su primera victoria en el certamen y así cortar una racha negativa de cinco derrotas consecutivas desde el inicio del semestre.

Este encuentro además tendrá una particularidad, debido a que Thiago Almada, noveno refuerzo en este mercado de pases, fue convocado por primera vez y todo indica que hará su debut en el Millonario al jugar como titular, en lugar de Tomás Galván.

Previo a su estreno absoluto con la camiseta del elenco de Núñez, el mediocampista que viene de jugar el Mundial con la Selección Argentina, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que palpitó este partido que se disputará en el Estadio Más Monumental.

La misma fue junto a la foto que subió River en su cuenta oficial con el “Hoy juega River”. Allí apareció Almada para promocionar este encuentro, luciendo la camiseta tricolor que estrenó el club en la última semana, y que también se estrenaría ante el Bicho de La Paternal.

La historia de Thiago Almada.

La posible formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

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