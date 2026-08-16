"Martín Palermo tiene que ser el técnico de Boca"

El deseo es que al Vasco le vaya bien y que pueda ganarlo todo con Boca. Dicho esto, el día que su ciclo llegue a su fin, el Titán demostró estar listo para tomar las riendas del club.

La igualdad en Vicente López entre Platense y Boca dejó mucha tela para cortar. Más allá del análisis de los 90 minutos, donde el conjunto Calamar estuvo bastante más cerca de la victoria, la gran conclusión de la jornada no es estrictamente táctica, sino de cara al futuro Xeneize. El saldo del partido es evidente: Martín Palermo merece ser el próximo director técnico de Boca.

El balance del partido demostró que el equipo dirigido por el máximo goleador histórico de Boca fue superior. Platense mereció más, llegó a estar coqueteando con un 2-0 y, aunque se le escapó en el final, demostró ser un equipo sólido y con una idea clara.

Los números respaldan el trabajo de Palermo en esta etapa: lleva un invicto de tres partidos, pisó fuerte ganando en Avellaneda, mereció llevarse los tres puntos ante Coquimbo Unido en el plano internacional, y anoche acorraló a un Boca que no supo cómo descifrar el encuentro.

Del otro lado está el Vasco Arruabarrena. Su figura es respetada y el hincha lo quiere; está haciendo un gran trabajo, especialmente en la potenciación de los pibes del club. El deseo genuino es que a su ciclo le vaya excelente, que conquiste la Copa Libertadores y la Intercontinental.

Sin embargo, la realidad inmediata marca otra urgencia: Boca juega bien por momentos, pero tiene serios problemas para consolidarse dentro de los ocho mejores del campeonato y ahora sus obligaciones están centradas en apostar todo a la Copa Sudamericana.

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El mensaje directo para Riquelme: basta de egos

Hace años que el Titán se prepara y espera pacientemente su oportunidad para sentarse en el banco de suplentes de La Bombonera. Para que el mítico cántico “Muchas gracias, Palermo” vuelva a retumbar en las tribunas, pero esta vez dirigido al estratega, es necesario que la dirigencia dé el paso definitivo.

El mensaje para Juan Román Riquelme es claro: los egos y las diferencias del pasado deben quedar de lado. Cuando el ciclo de Arruabarrena llegue a su fin, el teléfono que tiene que sonar es el de Martín Palermo. Se lo ganó con trabajo, con resultados y con la madurez que está demostrando en Vicente López. El “Titán” pide pista y merece, de una vez por todas, su gran oportunidad.