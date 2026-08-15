Rodolfo Arruabarrena reveló qué tiene Leandro Paredes y confirmó si viajará a Paraguay

El entrenador habló en conferencia de prensa luego del compromiso en Vicente López y explicó la situación de los lesionados.

Después de la igualdad de Boca ante Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López por el Torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena tomó la palabra en conferencia de prensa. Allí, profundizó en la situación de los lesionados Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano.

“Fue un partido parejo. En el primer tiempo y en los primeros minutos del segundo no hubo muchas situaciones de gol; por momentos estuvimos imprecisos y apurados. Platense se puso en ventaja y ahí se vio nuestro mejor fútbol: tuvimos la personalidad para buscar el partido con tranquilidad, generamos opciones y empatamos. Al final tuvimos tres o cuatro chances más, pero el empate termina siendo lo más justo”, analizó el DT.

Sobre Leandro Paredes, a quien reemplazó en el entretiempo, declaró: “Sintió una molestia en los primeros minutos. Intentó seguir, metió un par de cambios de frente y pateó al arco, pero prefirió cuidarse y pidió el cambio. Veremos qué dicen los médicos, aunque no parece nada grave. Jugamos cada tres o cuatro días y pongo lo mejor; si se cae uno, jugará otro que tenga ganas”.

“Respecto a Pellegrino, hay que esperar los estudios; en principio tiene una sobrecarga. Lo mismo ocurre con Lozano. Leandro Paredes también tuvo molestias, pero no creo que sea nada grave“, remarcó el estratega sobre los averiados.

De todas formas, Arruabarrena adelantó que todos los futbolistas del plantel viajarán a Paraguay para la revancha con Recoleta: “Veremos la lista que llevaremos, aunque hoy ya te digo que vamos a ir todos, así que no va a haber mucha lista“.

Más respuestas de Arruabarrena

La posición de Aranda: “Buscamos ponerlo de falso 9 y no darle referencias a sus centrales, ganar velocidad por las bandas con Sebastián y Leo, tener la pelota y generar superioridad en el medio para llegar rápido a los costados. Por momentos se hizo bien, pero nos faltó finalización. En el entretiempo cambiamos por sobrecargas y molestias, e ingresó Miguel Merentiel”.

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Los resultados: “Debemos intentar empezar ganando, pero estoy satisfecho con la muestra de carácter del grupo. Los que entraron en un partido avanzado respondieron bien. No hay excusas: si alguno se cae, entrará otro con ganas”.

Enner Valencia: “Está trabajando con el grupo y realizando tareas específicas. Lo vamos llevando de a poco. Respecto al 9, por características podemos jugar con un falso 9 según el rival y el momento, pero a mí siempre me gusta jugar con una referencia de área, ya sea Enner, el Tanque Giménez o Miguel Merentiel”.

El nivel de Sebastián Villa: “Lo veo en crecimiento e hizo un buen partido. Lleva apenas un mes en el club y hay un proceso de adaptación al grupo, más allá de haber jugado antes aquí. No hizo la pretemporada con nosotros, pero estoy muy satisfecho con lo que mostró hoy y nos va a dar muchas alegrías”.

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El próximo partido de Boca

Tras el partido ante Platense, Boca está obligado a dar vuelta la página para pensar en la revancha ante Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dicho compromiso se llevará a cabo este martes 18 de agosto a las 19 en el Estadio Defensores del Chaco. Todo se podrá ver por ESPN y Disney+.

En el plano local, el siguiente encuentro será ante Racing Club, en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda. Esa cita será el domingo 23 de agosto a las 21.30.