Alineaciones de River y Argentinos Juniors para el duelo de la fecha 5 del Torneo Clausura

El Millonario buscará sus primeros puntos en el Clausura ante el líder absoluto del certamen.

River Plate recibe a Argentinos Juniors este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo imperdible correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

El Millonario llega urgido de una victoria tras un flojo arranque de cuatro derrotas consecutivas, mientras que el Bicho aterriza en Núñez como el líder absoluto y con puntaje ideal en el certamen.

La gran novedad en el once inicial pasará por la esperada presencia de Thiago Almada, quien se perfila para hacer su debut absoluto como titular y darle la conducción que le falta al equipo.

Por su parte, Argentinos Juniors llega con el ánimo por las nubes luego de ganar los cuatro encuentros que disputó en el inicio del campeonato. Con el gran momento de Hernán López Muñoz y Tomás Molina como principales cartas de peligro, sumado a la solidez del arquero Brayan Cortés, el conjunto de La Paternal buscará aprovechar la urgencia y el nerviosismo de River para dar un nuevo golpe de autoridad como visitante.

Las probables formaciones de River y Argentinos Juniors

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto, Franco Vázquez; Alan Lescano, Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Hernán López Muñoz; Tomás Molina, Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

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