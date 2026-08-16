La explicación arbitral del penal no sancionado para Platense ante Boca: “Movimiento natural”

Horas después de la polémica, los árbitros del encuentro dieron los motivos de no sancionar la mano de Gorosito.

En el empate 1 a 1 entre Platense y Boca por la quinta fecha del Torneo Clausura ocurrió una jugada que generó polémica, debido a que el VAR llamó al árbitro Jorge Baliño para que revise una mano de Luciano Giménez en el gol que significaba el 2 a 0 parcial para el local.

El motivo de la polémica es que previo a la mano del delantero del Calamar, el equipo de Vicente López pidió penal en la misma jugada debido a una mano de Dylan Gorosito en su afán por quitarle la pelota a Giménez en el borde del área grande.

Luego del encuentro, en sus redes sociales el periodista Germán García Grova compartió la explicación oficial por la que el cuerpo arbitral decidió no revisar la mano de Gorosito y sancionar la pena máxima a favor del elenco comandado por Martín Palermo.

“Es una jugada gris. No parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza”, fue el fundamento por parte de los árbitros del VAR del encuentro para no llamar a Baliño a revisar un posible penal para el equipo local.

Antes de la mano de Giménez por la que se anuló el gol de Giménez para el 2-0 de Platense ante Boca… ¿HUBO MANO DE GOROSITO? ¿ERA PENAL? pic.twitter.com/TT76tT9LqZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

El enojo de Palermo por el penal no sancionado para Platense

“Se vio la mano de Luciano, pero no se vio la mano del de Boca. Bueno… ¿Qué querés que te diga? Cuando volvieron para atrás, no volvieron para la mano de Gorosito, volvieron hasta la mano de Luciano”, inició el ‘Titán’ con su crítica a la forma en la que analizaron la jugada del gol anulado a Giménez.

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Siguiendo por la misma línea, dejó una frase que llamó la atención al sugerir que fue adrede esta revisión, en la que solo vieron una mano de las dos que tuvo la jugada en pocos segundos de diferencia. “Pero bueno… Decisiones medias… Mejor no hablar”, soltó.

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