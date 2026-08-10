Boca podrá llevar hinchas a Platense por el Torneo Clausura: la cantidad de entradas a la venta

El Estadio Ciudad de Vicente López tendrá un clima especial cuando ambas hinchadas alienten a sus equipos el sábado 15.

Boca Juniors afronta una exigente seguidilla de partidos en el arranque de este segundo semestre. Con la Copa Sudamericana y la Copa Argentina en el medio, el Xeneize busca acomodarse en el Torneo Clausura y Platense es el próximo rival en el calendario del club de la Ribera en este evento.

Aunque los de Rodolfo Arruabarrena ya concentran para enfrentar a Recoleta este miércoles por la ida de los octavos de la Sudamericana, en el horizonte, el próximo sábado, ya se acerca el cruce ante el Calamar por la quinta jornada del certamen local.

En los últimos compromisos, por el mal estado del campo en La Bombonera, los hinchas de Boca pudieron visitar el Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde está haciendo de local el equipo. Ahora, podrán visitar otra cancha, esta vez en condición de visitante.

Es que Platense habilitará 5 mil entradas para hinchas del Xeneize en el Estadio Ciudad de Vicente López, según pudo saber BOLAVIP. Así, los de Arruabarrena estarán acompañados en la búsqueda de más puntos para consolidarse en la zona de clasificación a la próxima instancia.

El Estadio Ciudad de Vincente López. (Foto: Getty)

Por el momento, no se confirmó cual será el monto a pagar por los socios de Boca ni cuando será la venta para este compromiso. Mientras tanto, ya se sabe que el duelo comenzará a las 21.15 del próximo sábado.

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Platense vs. Boca, un duelo clave por la Zona A

Con el empate ante Vélez, el Xeneize se metió con lo justo entre los 8 mejores de la Zona A. Tras 4 fechas, acumula 5 unidades, apenas una más que Platense, por lo que, de ganar, se alejará de un rival directo y se posicionará más cerca de la cima, hoy ocupada por el Fortín, con 10.

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