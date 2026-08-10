San Lorenzo recibió una oferta millonaria por Orlando Gill desde Lille: los detalles

El arquero de 26 años brilló en el Mundial con la Selección de Paraguay y despertó el interés de varios clubes de Europa.

No caben dudas de que Orlando Gill es uno de los futbolistas que más llamó la atención en el último tiempo y es por eso que se convirtió en protagonista en este mercado de pases. En ese sentido, San Lorenzo recibió una oferta formal para que sea transferido en los próximos días con destino hacia Lille, para tener su primera experiencia en la elite europea.

El nivel que demostró durante la Copa del Mundo 2026 marcó un antes y un después en su carrera y es lo despertó el interés de los clubes del Viejo Continente. A sus 26 años, el arquero brilló con la Selección de Paraguay y tuvo partidos memorables frente a Alemania y Francia, además de protagonizar un episodio con Kylian Mbappé.

Orlando Gill, arquero paraguayo de San Lorenzo. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Lille hizo una oferta formal por Gill. Con la clara intención de quedarse con el joven guardameta antes que sus competidores, presentaron una propuesta que San Lorenzo la consideró insuficiente. Sin embargo, están abiertos a negociar y llegar a un acuerdo que satisfaga a las partes implicadas.

Un dato importante a tener en cuenta es que posee una cláusula de rescisión de 7 millones de dólares, que sería el monto ideal para el Ciclón ya que las arcas financieras recibirían la cifra neta y en su totalidad. Por otro lado, tal como averiguó BOLAVIP, la dirigencia espera recibir una oferta de Italia en las próximas horas, lo que podría cambiar la historia.

Orlando Gill, arquero paraguayo de San Lorenzo. (Getty Images)

Publicidad

La expulsión de Orlando Gill ante Huracán

Este domingo, San Lorenzo perdió 2-0 ante Huracán por el clásico de barrio más grande del mundo. Aunque no tuvo responsabilidad en los goles de Jordy Caicedo, tras el festejo con el topo gigio del ecuatoriano en el segundo de los tantos, no podían pararlo. En medio de empujones entre los futbolistas, Orlando Gill le pegó un cabezazo a Lucas Blondel.

Después del reclamo efusivo de los jugadores del Globo, desde el VAR revisaron la acción y llamaron al árbitro a chequear la jugada en la cabina. Luego de observarla desde diferentes ángulos, regresó al campo de juego y le mostró la tarjeta roja al arquero por agredir físicamente a un rival inmediatamente después del 2-0 que sentenció la historia.

Pésimas noticias para San Lorenzo



Orlando Gill se va expulsado luego de una agresión contra Blondel.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7o7CqPYU9D — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2026