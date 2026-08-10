Por el terremoto, se suspendió el fútbol en Colombia y el partido entre Santa Fe y River por la Sudamericana podría no jugarse

El sismo de magnitud 7,4 tuvo el epicentro en San José del Palmar y generó daños en Bogotá, Cali, Pereira, entre otras tantas ciudades

Este lunes 10 de agosto, un terremoto azotó fuertemente a Colombia. En medio de los graves daños que provocó el sismo de magnitud 7,4 en diferentes ciudades del país, DIMAYOR suspendió el fútbol por una semana por obvios motivos. Aunque no está confirmado, corre riesgo de postergación el duelo entre Independiente Santa Fe y River por la Copa Sudamericana.

Estadio Nemesio Camacho El Campín, recinto de Independiente Santa Fe. (Getty Images)

Lo cierto es que, aunque en principio se había postergado solo por hoy, finalmente la División Mayor del Fútbol Colombiano suspendió todos los partidos por una semana. Esta resolución llega después tener un conocimiento más elevado sobre lo acontecido a raíz de la catástrofe natural que tuvo lugar en la mañana del lunes.

Así las cosas, según pudo saber BOLAVIP, CONMEBOL está evaluando la situación. Tal como averiguó este medio, el ente regulador no tomará una resolución apresurada ya que primero pretende conocer el panorama a detalle. En ese sentido, hay que aguardar por novedades relacionadas al desarrollo del duelo entre River e Independiente Santa Fe.

Eduardo Coudet, entrenador de River. (Getty Images)

El epicentro fue en San José del Palmar, una zona un tanto alejada de las grandes urbanizaciones, aunque se sintió en ciudades importantes del país. En ese sentido, el punto central está ubicado a 284 km en línea recta del Estadio Nemesio Camacho El Campín. En horas de la tarde, la cifra alcanza los 112 muertos a raíz de lo sucedido.

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La información marca que Bogotá sufrió pocos daños, al menos en comparación al resto de los lugares de la nación cafetera. Los mayores problemas se dieron en Cali, Pereira, Manizalez, Quibdó, Armenia, Cargago y Buenaventura, entre los principales sitios. De hecho, se suspendieron los vuelos en varias ciudades de las mencionadas.

Imagen tras el terremoto en Colombia. (Getty Images)

El comunicado oficial de DIMAYOR

“La división Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana.

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Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan.

Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia.

De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios.

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La DIMAYOR hace un llamado a toda la familia del fútbol colombiano, a sus clubes, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, aficionados y aliados, para unir esfuerzos y acompañar al país en este momento.

Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita“.