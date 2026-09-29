Los 5 jugadores de River que están a préstamo y deben volver en diciembre

Con el plantel encarando la recta final del semestre, en el que buscarán ganar el Torneo Clausura y clasificar a la próxima Copa Libertadores, la dirigencia de River está atenta al próximo mercado de pases, teniendo en cuenta las posibles salidas, como también regresos de futbolistas.

Es que, de cara al inicio de la próxima temporada, el Millonario tendrá el regreso de cinco jugadores que se encuentran a préstamo, y que podrían ser tenidos en cuenta por el entrenador Leonardo Ponzio en caso de tener un buen rendimiento a lo largo de la pretemporada.

Dentro de esta lista, el primero en aparecer es Matías Galarza Fonda. De buen Mundial con la Selección de Paraguay, el volante de 24 años está cedido a préstamo a Inter Miami, donde ya ganó un título. Cabe destacar que en el préstamo se acordó una opción de compra de 3 millones de dólares por el 50% del pase, que se convierte en obligación si juega el 66% de los partidos.

Otro de los que aparece, con continuidad a lo largo del año, es Héctor David Martínez. El defensor central fue cedido a Defensa y Justicia por un año, sin cargo y con una opción de compra de 900 mil dólares por el 50% del pase. El Halcón de Varela aún no tomó una determinación con respecto al futbolista, que es capitán del equipo de Vaccari.

El tercero en la lista es Tomás Nasif, de año complicado. El delantero se marchó a Platense en búsqueda de mayor protagonismo y tan solo pudo jugar 16 partidos en el año, en los que marcó tres goles, a causa de que en mayo se rompió los ligamentos cruzados. Fue cedido sin cargo ni opción de compra, por lo que deberá regresar al club.

Jeremías Ledesma es el cuarto nombre de la lista. Relegado en la consideración de Gallardo en el inicio del año, regresó a Rosario Central, en donde atajó a lo largo de la temporada hasta que perdió el puesto con Werner. Sin precisiones claras sobre la negociación, la misma se habría dado con una cesión hasta fin de fin de año, con una opción de compra de U$S 1.800.000 por el 60% del pase, que podría ser obligación.

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Finalmente, la lista la cierra Tiago Serrago. El volante que le convirtió un gol a River en esta temporada, está a préstamo en Tigre sin cargo y con una opción de compra de 1.6 millones de dólares por el 50% de su ficha. El Matador de Victoria difícilmente haga uso de la misma, por lo que regresará al club.

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