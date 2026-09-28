Se ilusiona River: las 4 perlas juveniles por las que tiene una prioridad de compra

El Millonario cuenta con un panorama favorable pensando en la incorporación de refuerzos jóvenes en los próximos mercados de pases.

Si bien cuenta con un plantel muy cotizado y con una situación financiera envidiable, River viene atravesando un delicado presente en el que no consigue resultados. De hecho, hace poco se quedó sin entrenador por el alejamiento de Eduardo Coudet y recurrió a Leonardo Ponzio para que diseñe un interinato mientras solo disputa una competencia.

En medio de ese panorama, las autoridades de la institución del barrio porteño de Núñez miran hacia adelante. Así las cosas, no es un detalle menor que River cuenta con una interesante prioridad de compra por cuatro jóvenes promesas. Dos de ellas militan en Vélez Sarsfield, mientras que las otras dos integran la plantilla de Olimpia de Paraguay.

El primero de los implicados es Simón Prima, un extremo de 18 años de edad que pertenece al Fortín de Liniers. Se trata de un jugador diestro de 1,71 metros de altura, cuyas cualidades principales son la velocidad y la posibilidad de marcar diferencias en el uno contra uno. Todavía no debutó en Vélez, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El otro jugador de Vélez por el que River tiene una prioridad de compra es Thiago Villalba, mediocampista de 19 años de edad que milita en la Reserva del Fortín. Cuenta con una realidad similar a la de Prima, ya que todavía no debutó en Primera pese a ser considerado por Guillermo Barros Schelotto. Tiene contrato hasta diciembre de 2029.

Simón Prima, una de las perlas de Vélez. (Foto: Prensa Vélez)

Este panorama favorable para River, con respecto a los futbolistas de Vélez, se produjo luego de que se acordara el reciente desembarco de Tobías Andrada. Más allá de desembolsar 6 millones de dólares por el 66% del pase de dicho volante, los de Núñez también incluyeron las mencionadas prioridades de compra por los dos juveniles.

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En cuanto a los jugadores de Olimpia, hay que empezar hablando de Pedro Zarza, desequilibrante extremo paraguayo de 19 años de edad que viene de deslumbrar a propios y extraños en los Juegos Suramericanos, siendo campeón en Rosario y frente a Argentina. Acumula 11 partidos de carácter oficial con el primer equipo del Decano.

El último de los jugadores por los que River tiene una prioridad de compra es Alan Ledesma, mediocampista paraguayo de 18 años de edad que fue capitán del seleccionado de su país durante el Mundial Sub-17 que se disputó en Chile en 2025. En el presente, el volante se encuentra a préstamo en Rubio Ñu, aunque seguido muy de cerca por Olimpia.

DATOS CLAVE

Simón Prima y Thiago Villalba son juveniles de Vélez con prioridad para River Plate.

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Pedro Zarza y Alan Ledesma son los juveniles de Olimpia pretendidos por River.