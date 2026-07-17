Los puntajes de River en la derrota contra Aldosivi por Copa Argentina: Jugador x Jugador

El Millonario perdió 3 a 1 con el Tiburón y quedó eliminado del certamen en 16avos de final.

Santiago Beltrán (4): No tuvo nada que hacer en los tres goles que recibió. Previo al tercer tanto le tapó un buen remate a García pero no pudo responder en el rebote.

Giovanni González (2): Floja presentación del lateral. Errático a la hora de pasar al ataque y no dio garantías en la defensa. Quedó pagando con Godoy en la jugada del segundo gol.

Lucas Martínez Quarta (2): Otra floja performance del central. Volvió tarde y mal en el segundo gol, no pudo con Cordero y en conducción tampoco estuvo preciso.

Lautaro Rivero (2): Al igual que su compañero de zaga tuvo una noche para el olvido. Mal con la pelota en los pies y salió en la foto del segundo gol por ser anticipado por Codero.

Marcos Acuña (4): Lo mejor de la defensa de River. Sufrió poco por su banda e intentó ser la bandera en el ataque con centros que despejaron los defensores rivales.

Juan Cruz Meza (2): Impreciso con la pelota en los pies, poco productivo en ataque y en defensa no ayudó a González en el retroceso. Salió reemplazado en el primer tiempo.

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Fausto Vera (2): Al igual que Meza salió antes de los 40 minutos. No logró ser el eje del equipo y solamente generó peligro con un cabezazo desviado.

Aníbal Moreno (2): Perdió la mitad de la cancha y no ganó ningún duelo contra los futbolistas rivales. Impreciso con la pelota y lento en el retroceso para relevar a sus compañeros.

Tomás Galván (3): Buscó ser la manija de la ofensiva, se mostró para pedir la pelota pero en cada participación ejecutó de mala manera o tomó una mala decisión.

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Facundo Colidio (3): Poca participación en ataque. Intentó ser el conductor pero no tuvo efectividad. Tuvo un remate que pasó cerca del palo.

Rafael Santos Borré (4): Tocó poco la pelota, no fue asistido por sus compañeros y mostró voluntad para salir a jugar. Descontó tras desviar un remate de Pereyra.

Ingresaron

Lucas Beltrán (3): Tampoco tuvo mucha participación al igual que los otros delanteros. No pateó al arco ni generó peligro.

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Mauro Arambarri (3): Arrancó por derecha y terminó de cinco. Un remate suyo pasó muy lejos del arco y con la pelota en los pies no lo dio juego al equipo.

Lautaro Pereyra (6): El único destacable del partido. Agarró la pelota, intentó gambetear y le dio frescura al equipo. De un remate suyo llegó el descuento y Cordero le sacó en la línea su gol.

Joaquín Freitas (4): Entró en sintonía con Pereyra. Buscó darle frescura a la delantera de River pero no estuvo preciso con el balón.