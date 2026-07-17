Los hinchas estallaron contra un refuerzo en el papelón de River ante Aldosivi por Copa Argentina: “Es amateur”

Por las redes sociales, los fanáticos se desquitaron con uno de los futbolistas que Eduardo Coudet puso desde el inicio.

River no tuvo ningún tipo de reacción, brindó una flojísima actuación en la Copa Argentina y quedó eliminado a manos de Aldosivi, quien le ganó en la provincia de Salta. En medio del primer tiempo, Eduardo Coudet realizó dos modificaciones porque no estaba conforme con lo que veía, y los hinchas también se quejaron.

En el primer partido oficial del segundo semestre, el Millonario no logró lastimar en ningún momento al Tiburón y mostró muchísimos yerros que se vieron en los primeros seis meses del año. A raíz de ello, las críticas aumentaron a través de las redes sociales.

Coudet aprovechó este encuentro para darle lugar a los refuerzos que llegaron en este mercado de pases, como fueron los casos de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Giovanni González y Mauro Arambarri. Mientras los directivos negocian por otros futbolistas, los fanáticos se quejaron de la actuación del lateral que llegó desde Krasnodar.

“Para esto yo lo dejaba a Bustos cobrando el 70%, es amateur lo de ese uruguayo. Es un espanto”, escribió un usuario en X, la red social popularmente conocida por su antiguo nombre, Twitter. Claramente, el nivel no convenció, como el de ningún futbolista que tuvo la institución de Núñez, pero el charrúa nacido en Montevideo fue a quien convirtieron en tendencia a nivel nacional por la gran cantidad de comentarios que hicieron.

Las estadísticas de Giovanni González vs. Aldosivi

Goles: 0

Asistencias: 0

Contribuciones defensivas: 4

Entradas (ganadas): 1 (0)

Intercepciones: 2

Despejes: 1

Tiros bloqueados: 0

Recuperaciones: 2

Duelos en el suelo (ganados): 7 (5)

Duelos aéreos (ganados): 3 (1)

Faltas: 1

Regateado: 1

Pases clave: 2

Centros (acertados): 7 (3)

Pases precisos: 34/49 (69%)

Pases en campo rival (precisión): 21/32 (66%)

Pases en campo propio (precisión): 13/17 (76%)

Pases largos (acertados): 2/10 (20%)

Toques: 79

Toques fallidos: 1

Regates (completados): 0 (0)

Faltas recibidas: 4

Posesión perdida: 22

Distancia total con el balón: 126.7 metros

Carreras: 18

Progresión total: 68.3 metros

Tiros totales: 0

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Los comentarios de los hinchas de River contra Giovanni González

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