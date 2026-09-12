Los puntajes de River vs. Atlético Tucumán por el Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones del Millonario en el triunfo ante el Decano.

En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura, River visitó el Monumental José Fierro para enfrentar al Atlético Tucumán de Julio César Falcioni. El resultado terminó a favor de los de Núñez por 2 a 1, en una jornada que tuvo por goleadores a Tobías Andrada y Thiago Almada. La máxima figura del Millonario fue el propio Almada. A continuación, los puntajes jugador por jugador del equipo de Leonardo Ponzio.

Santiago Beltrán (5): descolgó bien los centros que intentó el rival en la primera parte. Luego, no tuvo gran participación debido a que River tuvo la pelota constantemente. Sin responsabilidad en el gol del empate decano.

Gonzalo Montiel (6): mucha participación ofensiva, con asistencia a Andrada incluida. En zona baja no tuvo grandes inconvenientes, casi no atacaron por su sector y cuando tuvo que defender lo hizo bien.

Lucas Martínez Quarta (6): bien con la pelota, ofreciendo un primer toque correcto hacia adelante. Dubitativo para la defensa, aunque no tuvo grandes labores en dichas situaciones debido a que River tuvo la pelota durante los 90′. Recibió la infracción de Nicola que terminó en expulsión.

Nicolás Otamendi (5): correcto partido. Pudo haber hecho más en el gol de Clever Ferreira que simbolizó el transitorio empate del Decano.

Marcos Acuña (6): un partido sin sobresaltos. Intentó generar situaciones desde la banda izquierda y no sufrió en defensa. Fue amonestado.

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Fausto Vera (6): en alza desde que se adueñó del puesto de volante central en lugar de interno. Tuvo una jugada clarísima en el primer tiempo, que pasó a centímetros del palo. Buen partido desde la zona medular.

Tobías Andrada (7): una de las figuras de la jornada. Convirtió su primer gol con la camiseta de River y fue el relojito del equipo de Ponzio. Casi 60 pases dados de manera correcta, tres contribuciones defensivas y muy participativo en ataque.

Tomás Galván (5): venía de ser figura el fin de semana pasado y hoy no pudo hacer la diferencia. Errático con los pases y sin injerencia en el área rival. Fue reemplazado por Mauro Arambarri, quien tampoco tuvo una buena presentación.

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Thiago Almada (7): la inevitable figura de la tarde por su agónico gol. Prolijo con la pelota, intentó con varios remates de afuera y de pelota parada y le terminó dando el triunfo a River en tiempo de descuento con un zapatazo tras un pase atrás de Beltrán.

Sebastián Driussi (5): más allá de algunas asociaciones, tuvo un partido discreto. Un solo remate al arco y menos de 30 toques totales de pelota. Fue reemplazado por Lucas Beltrán en el complemento.

Ángel Correa (5): su partido más desprolijo en River. Errático con la pelota, para los pases y los remates, aunque intentó varias gambetas con éxito.

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INGRESARON

Mauro Arambarri (4): mal ingreso del uruguayo, que pudo haber sido expulsado por una fuerte infracción a minutos del final.

Juan Cruz Meza (6): jugada exquisita cuando la pelota quemaba. Gambeteó dos jugadores, con caño incluido, en tiempo de descuento y dentro del área en la jugada que terminó en el agónico 2 a 1.

Lucas Beltrán (6): desde el suelo, sin espacio, hizo la contribución más importante del partido con su asistencia a Almada en el triunfo agónico.

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Rafael Santos Borré (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.