El golazo de tiro libre del Changuito Zeballos en su debut con la camiseta de Monza

Luego de marcharse de Boca, el atacante se despachó con un gran debut en Italia. Sin embargo, fue derrota ante Lecce.

Se terminó la era del Changuito Zeballos con la camiseta de Boca Juniors, el club que lo vio nacer. El oriundo de la provincia de Santiago del Estero ya se marchó de la República Argentina para recalar en el Monza de la Serie A de Italia. Y ya llevó a cabo su debut.

Este domingo, en el marco de una nueva fecha de la presente edición de la máxima categoría del fútbol italiano, Zeballos tuvo sus primeros minutos en el mencionado conjunto europeo. Y, más allá de la derrota, no pudo arrancar de una mejor manera.

Es que, cuando transcurrían jugados 43 minutos de la etapa complementaria, Zeballos se hizo cargo de una ejecución de tiro libre. Así fue como, con algo de ayuda del arquero, terminó marcando su primer gol en Monza. Sí, en medio de su anhelado debut.

Lamentablemente para el argentino, no todo fue color de rosa. Es que Lecce, en condición de local, se impuso por 3-2 con goles conseguidos por Lassana Coulibaly por duplicado y Tiago Gabriel. Para la visita, además de Zeballos, celebró Ricardo Mangas.

De todas maneras, Zeballos tendrá trabajo por delante para sacar a Monza de un contexto realmente complicado en la Serie A de Italia. Es que el equipo del atacante argentino se posiciona actualmente decimoctavo, en zona de descenso a segunda categoría.

El gol del Changuito Zeballos

¡TREMENDO, CHANGO! ¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ZEBALLOS EN SU DEBUT CON MONZA!!



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