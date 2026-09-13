Así quedaron la tabla anual y los cruces de playoff del Torneo Clausura 2026

Luego del tercer día de los partidos de la fecha 9, el Torneo Clausura 2026 empieza a tomar forma con buena parte de las jornadas disputadas y levanta la temperatura. Cada vez más cerca de la recta decisiva, todas las miradas apuntan a los mismos objetivos: los playoffs y la tabla anual. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó todo tras este domingo 13 de septiembre.

Primero, Rosario Central venció 1-0 a Tigre con el gol de penal de Ángel Di María y sigue siendo uno de los protagonistas en ambos frentes. A su vez, Sarmiento de Junín empató 1-1 contra Belgrano y mantiene su racha positiva entre los primeros lugares. Luego, Argentinos Juniors igualó 1-1 con Gimnasia y los dos dejaron puntos claves en el camino.

Más tarde llegó el turno del clásico entre grandes del fútbol argentino: Independiente empató 1-1 con San Lorenzo y a ninguno de los dos elencos le sirvió repartir unidades en Avellaneda. Por último, Huracán venció 2-1 a Racing, agudizó profundamente la crisis de la Academia y le permitió igualar la línea de los virtuales clasificados a octavos de final.

Santiago Montiel en Independiente vs. San Lorenzo. (@Independiente)

Así está la llave de playoffs hasta el momento

Lado izquierdo de la llave

(1°A) Vélez Sarsfield – Atlético Tucumán (8°B)

(4°B) Rosario Central – Boca Juniors (5°A)

(2°B) Sarmiento – Unión de Santa Fe (7°A)

(3°A) Gimnasia (M) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

(1°B) Argentinos Juniors – Newell’s (8°A)

(4°A) Instituto – Independiente Rivadavia (5°B)

(2°A) Defensa y Justicia – River Plate (7°B)

(3°B) Gimnasia (LP) – Independiente (6°A)

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 48 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 47 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 45 puntos – COPA LIBERTADORES Boca Juniors – 44 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 43 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia La Plata – 42 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes – 41 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 39 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Independiente – 38 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 37 puntos Defensa – 36 puntos Huracán – 35 puntos Gimnasia (M) – 35 puntos Sarmiento – 35 puntos Unión – 34 puntos Lanús – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 33 puntos Tigre – 32 puntos Barracas Central – 32 puntos Newell’s – 28 puntos Atlético Tucumán – 27 puntos Racing – 26 puntos Banfield – 25 puntos Platense – 25 puntos Central Córdoba – 23 puntos Riestra – 20 puntos Aldosivi – 13 puntos Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO

La tabla del Torneo Clausura 2026