El piloto argentino volvió a sumar puntos y aseguró que fue uno de los mejores fines de semana de su carrera.

Franco Colapinto sigue en alza en la Fórmula 1. Luego de largar en la novena posición, el argentino tuvo una gran carrera y finalizó en el séptimo puesto del Gran Premio de España, por lo que sumó otros seis puntos y llegó a los 27 en la temporada.

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Luego de la carrera, el oriundo de Pilar habló con los medios en conferencia de prensa, y allí no solo se mostró feliz por su buen rendimiento a lo largo del fin de semana, sino que también aseguró que Gabriel Bortoleto le complicó parte de la misma.

“Fue una buena carrera, está dentro de las mejores. Fue un fin de semana completo, ayer creo que tuve la mejor qualy. Largué de nuevo muy bien, avancé y perdí muchísimo tiempo con Bortoleto. No me podía acercar y no me daba para pasarlo. Se movía bastante mal y estuve cerca de tocarlo. Estoy contento de que lo pude pasar y quedarme con el séptimo puesto”, dijo sobre su rendimiento.

“Estoy contento con la carrera que hice, fue una carrera limpia. Pasar a Bortoleto me complicó un poco la carrera, después lo pude mantener. Fue una gran carrera y estoy muy agradecido“, agregó sobre las complicaciones que le generó el brasileño.

Por otro lado, le dejó un mensaje a los argentinos que lo apoyaron en la carrera y explicó por qué llevó una bandera: “Me la dio un comisario. Me estaba esperando para dármela y se lo agradezco. Estoy contento por llevar la bandera de Argentina acá, que estaba lleno de argentinos”.

Y cerró: “Creo que de las que más hay, con Brasil probablemente. Me pone feliz verlos alentando, cuando terminó la carrera los fui saludando. Me llena de orgullo que sean tantos”.

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Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

La próxima presentación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será el fin de semana del 26 de septiembre, cuando dispute el Gran Premio de Azerbaijan que se correrá en el Baku City Circuit, en la capital del país asiático. La carrera iniciará a las 8.00 de la mañana de Argentina.

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