Huracán vs. Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Este domingo por la noche, Huracán recibe a Racing por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, es transmitido por TNT Sports y tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.
Las formaciones de Huracán vs. Racing
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Waller, Fernández Cedrés, Facundo Kalinger; Oscar Cortés, Jordy Caicedo, Juan Bisanz.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez.