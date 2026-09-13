Independiente vs. San Lorenzo, EN VIVO por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

El Rojo quiere hilvanar su segunda victoria consecutiva, mientras que el Ciclón busca imponerse en el debut de Insúa como técnico.

Este domingo, en el marco de la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Independiente y San Lorenzo de Almagro chocan en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. Lo hacen con el objetivo en común de sellar una victoria clave de cara a lo que viene.

Por un lado, el Rojo llegó a este compromiso colocándose en zona de clasificación a octavos de final, pero sin margen de error. Los comandados estratégicamente por Jadson Viera vienen de conseguir una ajustada pero importante victoria por 1-0 como visitantes de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Por el otro, los del barrio porteño de Boedo arribaron a este clásico tras cambiar de entrenador y sellaron el desembarco de un viejo conocido de la casa como Rubén Darío Insúa. En ese contexto, San Lorenzo necesita imponerse para recuperar terreno e hilvanar su segundo triunfo al hilo tras derrotar 1-0 a Talleres de Córdoba.

La formación de Independiente

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo.

La formación de San Lorenzo

José Devecchi; Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Guzmán Corujo; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

La previa de Independiente vs. San Lorenzo

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026