La Selección de Ecuador anunció a Marcelo Gallardo como director técnico: “Que la gente crea”

Siete meses después de su alejamiento de River, el Muñeco fue anunciado como nuevo entrenador del combinado sudamericano.

Llegó el momento. Este domingo, después de varias semanas de negociaciones y de idas y vueltas, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. De esta manera, el Muñeco vuelve a dirigir y se transforma en el reemplazante de su compatriota Sebastián Beccacece, quien dirigió en el Mundial 2026.

En febrero de este mismo año, luego de no poder enderezar el rumbo y de obtener resultados adversos, Gallardo tomó la determinación de ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador de River Plate, la institución de sus amores. Y, luego de sonar para varios conjuntos y combinados, desembarcó en Ecuador.

Por intermedio de sus redes sociales oficiales, La Tri hizo oficial la contratación de Gallardo, quien, durante su carrera como estratega, también supo trabajar en Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Ahora, a los 50 años de edad, el oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, tendrá su primera aventura en un seleccionado nacional.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. “Bienvenido, Marcelo”, exteriorizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su cuenta oficial de X. A su vez, acompañó dichas palabras con un video recopilando momentos de Gallardo como director técnico.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador

24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)

1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)

5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

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Los números de Gallardo como técnico

Contemplando sus estadías en River Plate, Nacional de Uruguay y Al-Ittihad, Marcelo Gallardo dirigió en 582 partidos de carácter oficial, cosechando 302 victorias, 154 empates y 126 derrotas. Es decir, un 60,71% de efectividad. Paralelamente, sus equipos lograron marcar 995 goles, en tanto que recibieron 535 tantos.

Todos los títulos de Gallardo como DT

Campeonato Uruguayo 2012 (Nacional)

Copa Sudamericana 2014 (River Plate)

Recopa Sudamericana 2015 (River Plate)

Copa Libertadores 2015 (River Plate)

Copa Suruga Bank 2015 (River Plate)

Recopa Sudamericana 2016 (River Plate)

Copa Argentina 2016 (River Plate)

Copa Argentina 2017 (River Plate)

Supercopa Argentina 2017 (River Plate)

Copa Libertadores 2018 (River Plate)

Copa Argentina 2019 (River Plate)

Supercopa Argentina 2019 (River Plate)

Recopa Sudamericana 2019 (River Plate)

Liga Profesional 2021 (River Plate)

Trofeo de Campeones 2021 (River Plate)

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo fue nombrado nuevo director técnico de la Selección de Ecuador.

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60,71% de efectividad registra tras dirigir 582 partidos oficiales y ganar 15 títulos.