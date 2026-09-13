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Fútbol Sudamericano

La Selección de Ecuador anunció a Marcelo Gallardo como director técnico: “Que la gente crea”

Siete meses después de su alejamiento de River, el Muñeco fue anunciado como nuevo entrenador del combinado sudamericano.

Marcelo Gallardo llega a Ecuador.
© GettyMarcelo Gallardo llega a Ecuador.

Llegó el momento. Este domingo, después de varias semanas de negociaciones y de idas y vueltas, Marcelo Gallardo fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. De esta manera, el Muñeco vuelve a dirigir y se transforma en el reemplazante de su compatriota Sebastián Beccacece, quien dirigió en el Mundial 2026.

En febrero de este mismo año, luego de no poder enderezar el rumbo y de obtener resultados adversos, Gallardo tomó la determinación de ponerle punto final a su segundo ciclo como entrenador de River Plate, la institución de sus amores. Y, luego de sonar para varios conjuntos y combinados, desembarcó en Ecuador.

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Por intermedio de sus redes sociales oficiales, La Tri hizo oficial la contratación de Gallardo, quien, durante su carrera como estratega, también supo trabajar en Nacional de Uruguay y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Ahora, a los 50 años de edad, el oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, tendrá su primera aventura en un seleccionado nacional.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. “Bienvenido, Marcelo”, exteriorizó la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de su cuenta oficial de X. A su vez, acompañó dichas palabras con un video recopilando momentos de Gallardo como director técnico.

Los primeros partidos de Gallardo en Ecuador

  • 24/9 – Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)
  • 1/10 – Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)
  • 5/10 – Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

Los números de Gallardo como técnico

Contemplando sus estadías en River Plate, Nacional de Uruguay y Al-Ittihad, Marcelo Gallardo dirigió en 582 partidos de carácter oficial, cosechando 302 victorias, 154 empates y 126 derrotas. Es decir, un 60,71% de efectividad. Paralelamente, sus equipos lograron marcar 995 goles, en tanto que recibieron 535 tantos.

Todos los títulos de Gallardo como DT

  • Campeonato Uruguayo 2012 (Nacional)
  • Copa Sudamericana 2014 (River Plate)
  • Recopa Sudamericana 2015 (River Plate)
  • Copa Libertadores 2015 (River Plate)
  • Copa Suruga Bank 2015 (River Plate)
  • Recopa Sudamericana 2016 (River Plate)
  • Copa Argentina 2016 (River Plate)
  • Copa Argentina 2017 (River Plate)
  • Supercopa Argentina 2017 (River Plate)
  • Copa Libertadores 2018 (River Plate)
  • Copa Argentina 2019 (River Plate)
  • Supercopa Argentina 2019 (River Plate)
  • Recopa Sudamericana 2019 (River Plate)
  • Liga Profesional 2021 (River Plate)
  • Trofeo de Campeones 2021 (River Plate)

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo fue nombrado nuevo director técnico de la Selección de Ecuador.
  • 60,71% de efectividad registra tras dirigir 582 partidos oficiales y ganar 15 títulos.
  • 24 de septiembre debutará con Ecuador frente a Corea del Sur en Suwon.
Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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