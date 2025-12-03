La verdad detrás del posible regreso de Maxi Meza y Fabricio Bustos a Independiente ante los pocos minutos en River

Dentro del mundo River están con la mente puesta en lo que será el próximo mercado de pases, donde Marcelo Gallardo tratará de jerarquizar al plantel para ir detrás de un torneo continental: hasta ahora, está en la Copa Sudamericana, pero si Boca o Racing consiguen el título del Torneo Clausura, liberarán un cupo de la tabla anual y así clasificará a la Copa Libertadores.

En medio de lo que será la reestructuración del plantel millonario, el Muñeco ya le comunicó a Miguel Borja, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco, Federico Gattoni y Gonzalo Martínez que, en 2026, no tendrán lugar. Algo que también le indicó a Fabricio Bustos, al que le permitió buscar un nuevo rumbo en su carrera.

A diferencia de lo que ocurre con el lateral derecho, Maximiliano Meza tendrá una nueva revancha. Pero será recién cuando se recupere de la intervención quirúrgica a la que se sometió tras su lesión en el Superclásico ante Boca, en La Bombonera. Pero en medio de toda esta situación, la periodista Sara Skleit, de TNT Sports, anunció que ambos futbolistas están en el radar de Independiente y que, desde Avellaneda, solicitaron condiciones para tratar de entablar una negociación.

Con el correr de las horas, BOLAVIP accedió a información exclusiva, y si bien Bustos está tratando de cambiar de aire y marcharse de River, su ex equipo no aparece en la órbita. De hecho, la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo y la representación del oriundo de Ucacha, no hubo contacto alguno. Lo mismo corre por el lado de Meza, que si bien aún tiene dos meses de recuperación, tampoco hubo ningún tipo de comunicación.

Maximiliano Meza y Fabricio Bustos. (Prensa River)

Maxi Meza tuvo un año marcado por lesiones

Esta será la segunda vez en el semestre que Meza ingresa al quirófano para tratar su rodilla izquierda. En julio pasado, tras el Mundial de Clubes, había sido intervenido para aliviar una tendinopatía que lo dejó inactivo por más de 90 días. Y con el diagnóstico, puertas adentro de River no deja de crearse una fuerte preocupación por la reincidencia de las lesiones en el mismo sector.

Las estadísticas de Fabricio Bustos durante su paso por River

Tras salir de SC Internacional, durante su estadía en River, fueron 43 los encuentros que afrontó Fabricio Bustos: no convirtió goles y aportó una sola asistencia. Además, presenció 3.365 minutos dentro del campo de juego.

