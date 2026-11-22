El argentino cerró un fin de semana ideal para su confianza. Ojalá que ahora pueda dar el salto de calidad para enredarse con los pesos pesados.

Se terminó el Gran Premio de Las Vegas y Franco Colapinto ha igualado su mejor resultado en la Fórmula 1. Una carrera de locura, una carrera que va a quedar en la memoria, una carrera que va a quedar en la historia de La Máxima. 35 cambios de líder, más de 350 sobrepasos y una realidad que indica que ha sido algo impresionante.

Sí, trencitos de 8, 10 y 12 autos permanentemente y en eso se permitió jugar y pelear Colapinto. El gran mérito ha sido que Alpine finalmente encontró una pista donde podía sacar provecho de las características del auto. Muy bien en la utilización de la energía y muy bien en la potencia. En ese contexto, el argentino volvió a mostrar que es el rey de las largadas en la Fórmula 1.

En la primera vuelta, Colapinto superó a Kimi Antonelli y a Pierre Gasly, su propio compañero de equipo. Y, después, más allá de algunas complicaciones con los neumáticos, se mantuvo peleando en el Top Ten, tratando de no meterse en la locura de la carrera que teníamos adelante, con el objetivo de mantener la temperatura de las gomas. Y bien también en las paradas en los pits.

Más tarde, ya con neumático medio, llegó la mejor parte de la carrera de Colapinto. Se metió en la pelea con Lewis Hamilton y Charles Leclerc y nuevamente con Gasly. Finalmente, sacó un sexto lugar que es brillante y que necesitaba después de una mala racha. Y lo necesitaba también Alpine, llevándose esos 18 puntos de oro.

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Además, no sumó Racing Bulls. Quedaron 27 puntos de diferencia con dos carreras por disputar en la pelea por el quinto mejor equipo. La realidad es que es bastante difícil equiparar esa distancia, pero todavía quedan Qatar y Abu Dabi. Es difícil que nos den la locura que nos ofreció Las Vegas, pero carreras son carreras y hay que estar ahí para sacar el mayor provecho posible.

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Un fin de semana ideal para la confianza de Colapinto. Un fin de semana para salir contento y sonriente, porque hemos visto una carrera histórica y, sobre todo, hemos visto a nuestro compatriota pelear siempre con los de adelante. Ojalá que ahora pueda dar ese salto de calidad para estar enredado con Ferrari, McLaren y también con Mercedes.

Brillante manejo, entendiendo cada momento de la carrera, entendiendo cuándo había que cuidar un poquito más en la primera parte y cuándo había que ser más agresivo en la etapa final. Y la realidad indica que Colapinto no tuvo para ir a pelearle a Gasly, que tuvo un auto un poquito mejor. Por eso, en definitiva, fue una gran carrera de Alpine en líneas generales.