Valentín Barco fue presentado como refuerzo de Chelsea tras el Mundial con la Selección Argentina

Valentín Barco es nuevo refuerzo de Chelsea. Si bien ya se sabía de antemano, finalmente la operación se concretó formalmente y ahora sí jugará en la Premier League. De esta manera, el Colo se va de Racing de Estraburgo luego de dos temporadas en las que alcanzó su mejor versión, lo que lo catapultó a disputar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina.

El surgido de las divisiones inferiores de Boca es uno de los jóvenes con mejor desempeño en Europa, por lo que era esperado un salto dentro de la elite. En ese sentido, a sus 22 años y debido a su polifuncionalidad para jugar de lateral izquierdo y mediocampista, el gigante de Inglaterra optó por desembolsar una importante suma de dinero para quedárselo.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.



Welcome to Chelsea, Valentin! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026

Lo cierto es que Barco es la flamante incorporación de Chelsea. Con la clara intención de reforzar el plantel de cara al inicio de la temporada, los Blues le firmaron un contrato hasta junio de 2033 para blindarlo por varios años de otros clubes del Viejo Continente. Así las cosas, el Colo regresa a la Premier League tras su anterior experiencia que no tuvo éxito.

El nacido el 23 de julio de 2004 en la ciudad de 25 de mayo, debutó en Boca a los 16 años para convertirse en profesional. Además de ser una pieza clave, llegó a la final de la Copa Libertadores 2023 y luego emigró. A cambio de 10 millones de dólares, Valentín llegó a Brighton en lo que fue su primera oportunidad en Inglaterra, aunque no se pudo consolidar del todo.

Valentín Barco, en Boca. (Getty Images)

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A falta de rodaje, fue cedido a Sevilla y luego también salió a préstamo a Racing de Estrasburgo, donde tuvo un impacto inmediato. Después de unos buenos primeros meses, a mediados de 2025 el elenco francés desembolsó 10 millones de euros para quedarse con la joya albiceleste y convirtió 3 goles y repartió 9 asistencias en 43 partidos entre todas las competencias.

No conforme con su desempeño a nivel clubes, el Colo disputó el Mundial 2026 y consiguió el subcampeonato. Un dato importante a tener en cuenta es que fue el futbolista más joven de la Selección Argentina, lo que evidencia su gran talento a pesar de su edad. Por otro lado, ya acumula 5 partidos con la Albiceleste y 2 goles: ante Zambia e Islandia por amistosos.

Valentín Barco, en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. (Getty Images)