Quién es el árbitro de Gimnasia vs. River por el Torneo Clausura 2026

Gimnasia y River se ven las caras en la Zona B del Torneo Clausura. Ambos equipos su primera victoria en el certamen y el encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer.

El árbitro de 41 años, oriundo de Martín Coronado e internacional de la FIFA desde 2023, fue designado para este encuentro. Será su segunda actuación en el certamen, tras haber dicho presente en el 1 a 0 de Lanús sobre San Lorenzo en la jornada anterior.

Este no será el primer duelo que Rey Hilfer les dirija, ya que ostenta un recorrido amplio sobre ambos clubes: a River lo pitó en 13 oportunidades (6 victorias, 4 empates y 3 derrotas) y a Gimnasia en otras 13 (3 triunfos, 3 igualdades y 7 caídas). Como antecedente reciente entre sí, viene de ser la máxima autoridad precisamente en el cruce de cuartos de final del Torneo Apertura disputado en mayo de 2026, donde el conjunto Millonario se impuso por 2 a 0 ante el Lobo.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán Sebastián Raineri y Pablo Gualtieri, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que Gastón Iglesias se desempeñará como el cuarto árbitro. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por Germán Delfino en el VAR, acompañado por Salomé Di Iorio en el AVAR.

El cuerpo arbitral de Gimnasia vs. River