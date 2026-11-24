Como parte de una nueva política de fichajes, el conjunto Millonario se posicionó detrás de la figura de la perla guaraní de 18 años.

Mientras cierra su 2026, River Plate ya comenzó a pensar en refuerzos de cara a 2027. Al mismo tiempo que ya inició gestiones por Bono, el combinado Millonario se enfocó en un prometedor defensor central paraguayo que viene sorprendiendo a propios y extraños y que se perfila como una pieza clave para el futuro de su país.

Se trata de Mauro Coronel, marcador de apenas 18 años de edad y 1,87 metros de altura, que defiende los colores de Nacional, en su nación de origen. Pese a su corta edad, el zaguero ya debutó con el seleccionado absoluto de Paraguay. Fue en la goleada por 4-1 frente al combinado de Singapur, la cual se desarrolló el pasado 13 de noviembre.

Es un hecho ineludible que, en el próximo mercado de pases, River irá en la búsqueda de un marcador central ante la realidad de Lucas Martínez Quarta y las fluctuaciones de Lautaro Rivero. Así las cosas, más allá del posible desembarco de un defensor de mayor experiencia, el nombre propio de Coronel seduce por su proyección.

Si bien Coronel tiene 18 años, se ha consolidado como un jugador clave en Nacional de Paraguay, acumulando nada más ni nada menos que 26 partidos oficiales en lo que va del año. En los mismos hilvanó grandes rendimientos, despertando el interés de Gustavo Alfaro, quien no dudó en convocarlo para la última fecha FIFA.

Mauro Coronel en acción. (Foto: Getty)

La nueva política de fichajes de River

Según pudo saber BOLAVIP, el caso de Coronel no es el único con estas condiciones. Es que River tiene la intención de iniciar un plan de reclutamiento de jugadores jóvenes y talentosos, adquiriéndolos antes de que los mismos den el salto al continente europeo. Una suerte de similitud con lo que sucedía hace algunas décadas.

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Paralelamente, la idea de River con este nuevo plan de fichajes es que no todos los jóvenes que desembarquen lo hagan para ver acción en el primer equipo. Por el contrario, algunos de ellos podrían hacerlo en Reserva, o bien que sean comprados y se mantengan cedidos a préstamo durante un tiempo en sus clubes de origen.

BOLAVIP también pudo saber que el artífice principal de este diseño de fichajes de River es el español Pablo Longoria, cuya misión es poder generar, del mismo modo, un ahorro de dinero pensando a futuro. Sucede que, de esta manera, no se tendría que recurrir a intentos de compras o préstamos desembolsando grandes cantidades.

DATOS CLAVE

River Plate sigue al defensor paraguayo Mauro Coronel (18 años, Nacional) para 2027.

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Mauro Coronel suma 26 partidos en 2026 y debutó con Paraguay el 13 de noviembre.