El presidente de Argentinos Juniors salió a aclarar un par de cuestiones en medio de la crisis ecónomica en La Paternal y lanzó un dardo contra algunos jugadores.

Así como se supo la verdad detrás del rumor de Hernán López Muñoz a Boca Juniors, Cristian Malaspina salió a hablar su verdad sobre la actualidad de Argentinos Juniors en medio de un clima caliente en La Paternal. Con la fuerte declaración de Francisco Álvarez contra la dirigencia resonando, el mandamás del Bicho respondió y le hizo frente a los cuestionamientos del plantel profesional.

El momento que atraviesa Argentinos Juniors está lejos de ser ideal y parece que todo le sale en contra. En poco tiempo, perdió la oportunidad de consagrarse en la Tabla Anual, salieron a la luz las deudas de la institución y una inhibición de la FIFA y, como frutilla del postre, quedó eliminado del Torneo Clausura en octavos de final, como local ante Independiente.

“Hoy hablé con los jugadores y les dije que para mí se equivocaron“, admitió Malaspina durante una entrevista en Radio La Red. “Siempre hablé con los jugadores, estamos gestionando para liquidar lo más rápido posible lo que se adeuda.

“Es cierto que a los jugadores se les debe, pero somos un club y unos dirigentes muy presentes. También se le debe dos meses a los trabajadores del club que son la prioridad”.

Francisco Álvarez, en cancha de River.

Malaspina niega recibir plata de la AFA

En las últimas horas, circularon con fuerza rumores de que la Asociación del Fútbol Argentino le habría prestado dinero a Argentinos Juniors para ayudarlo a pagar los salarios que adeuda y ordenar la economía del club de La Paternal. Sin embargo, Malaspina desmintió esas versiones.

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“Es mentira que le pedí plata a AFA para pagar el sueldo de los empleados”, aclaró Malaspina en La Red. “Desmiento que el club tenga pedido de quiebra. Nosotros ahora tenemos que vender jugadores para que se acomode la situación y después armar el presupuesto para el año que viene que vamos a jugar Libertadores”.

Sobre el mercado de pases

Aunque mucho se especula sobre las posibles salidas en el próximo mercado de pases, lo cierto es que, según comentó Malaspina, por el momento no hay nada concreto. Sin embargo, la idea desde el Tifón de Boyacá es vender sus activos más valiosos para sanear la situación económica.

“Todos los jugadores saben que si llega una oferta que sirva, lo vamos a vender porque somos un club vendedor. Sabemos que debemos plata pero con la venta de jugadores vamos a equilibrar. Hoy no hay oferta formal por ningún jugador del club“, expresó Malaspina sobre el plan ecónomico e institucional para salir de la crisis.

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Argentinos Juniors, de licencia

Fuera de competencia tras una nueva y temprana eliminación en el Torneo Clausura, el plantel de Argentinos Juniors quedó licenciado hasta el 26 de diciembre, cuando retomará los entrenamientos. Así lo informó el club a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

En síntesis