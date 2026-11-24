El piloto argentino analizó su carrera en Las Vegas y fue ambicioso de cara al fin de semana en Medio Oriente.

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Qatar 2026 para una nueva fecha de la Fórmula 1. En ese sentido, el que rompió el silencio fue Franco Colapinto e hizo referencia a su gran carrera en Las Vegas pero también lo que busca hacer en Medio Oriente, mientras Alpine apunta todos los cañones a sumar puntos en la recta final del Campeonato.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se ve y se vive por Disney+

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Cabe recordar que el argentino terminó 6° en Estados Unidos, después de haber largado décimo y completar un gran rendimiento individual. En medio de ese contexto, el oriundo de Pilar en la Provincia de Buenos Aires, manifestó: “Fue fantástico volver a sumar puntos en Las Vegas e igualar mi mejor resultado histórico en la Fórmula 1“.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva en la previa del GP de Qatar, fue sincero. “Tuvimos un buen ritmo durante todo el fin de semana, ya que las distintas características del circuito se adaptaron a nuestro paquete, y ejecutamos muy bien todo el evento con ambos autos“, declaró en primera instancia el ex piloto de Williams Racing.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Por otro lado, puso la mira en el fin de semana. “Esperamos poder mantener esta tendencia en Qatar“, sentenció Colapinto sin titubear. Además, agregó: “Probablemente represente un regreso a condiciones de carrera más normales para esta temporada, después del intenso juego de rebufos que acabamos de experimentar y que fue realmente único“.

Publicidad

No conforme con esa declaración, el corredor redobló la apuesta y fue por más. “El circuito castiga mucho los errores, ya que las trampas de grava están muy cerca de las salidas de las curvas y cualquier vez que te excedas en los límites de la pista tiene consecuencias“, analizó Franco con vistas hacia lo que será el Circuito Internacional de Lusail.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Sin embargo, hizo una importante aclaración antes de cerrar su discurso. “La fluidez de sus curvas hace que completar una vuelta sea muy satisfactorio“, soltó el hombre de Alpine. Y por último, culminó: “Estamos preparados para darlo todo nuevamente en la penúltima fecha del año y esperamos poder volver a sumar puntos por segunda carrera consecutiva“.

Publicidad

Los horarios del Gran Premio de Qatar

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13.00hs