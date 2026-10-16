Ramón Díaz rompió el silencio sobre su posible llegada a River: “Nadie se comunicó con nosotros”

En medio de los rumores, el Pelado aseguró que ni él ni su entorno recibieron contactos del Millonario.

Ramón Díaz le puso paños fríos a su llegada a River Plate. El Pelado rechazó un ofrecimiento de Corinthians con vistas a tener un nuevo ciclo como entrenador del Millonario, pero este viernes reveló que todavía no se comunicaron con él.

“Nadie habló ni nadie se comunicó con nosotros. Vos sabés como nos manejamos en lo futbolístico. Nosotros queremos que al club le vaya bien. Sabés que deseché una gran oportunidad de Corinthians, esperando una oportunidad en River, cuando se dé. Yo siempre quiero que a River le vaya bien”, aseguró Ramón en un audio que publicó el periodista Hernán Castillo.

🗣️RAMÓN DÍAZ s/los rumores que será el PRÓXIMO DT DE RIVER PLATE, en LOVE/ST:



"NADIE SE COMUNICÓ CON NOSOTROS, ni con EMILIANO, NADIE HABLÓ.



NOSOTROS QUEREMOS QUE A RIVER LE VAYA BIEN.



Desechamos una GRAN OPORTUNIDAD en CORINTHIANS, esperando UNA OPORTUNIDAD EN RIVER, cuando… — Deportes 24 – Argentina (@deportes24ar) October 16, 2026

Esto no quiere decir que Ramón le cierre las puertas a River ni mucho menos, pero sí dejó en claro que las negociaciones todavía no comenzaron. Mientras tanto, Leonardo Ponzio continúa al mando del equipo con la necesidad de sumar puntos y con un Superclásico a la vuelta de la esquina.

Los tres ciclos de Ramón Díaz como DT de River

1995 – 1999: Fue su etapa más extensa y gloriosa. Asumió sin experiencia previa como DT poco después de retirarse como jugador y armó uno de los equipos más recordados del fútbol argentino. En este ciclo ganó 6 títulos, incluyendo el histórico tricampeonato local y los únicos dos trofeos internacionales de su carrera como entrenador.

2001-2002: Tras un breve alejamiento, regresó al banco para una etapa más corta pero igualmente efectiva. Con un equipo de gran jerarquía, logró consagrarse campeón una vez más antes de dejar su cargo.

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2012-2014: Ramón regresó al club en un momento institucional y deportivo muy diferente, poco después de que River volviera a Primera División. Su objetivo fue estabilizar al equipo y devolverle la mentalidad ganadora. Lo logró con éxito, coronando su último ciclo con un campeonato de liga y una copa nacional antes de renunciar sorpresivamente a mediados de 2014, dejándole el equipo armado a Marcelo Gallardo.

En síntesis