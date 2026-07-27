Los referentes de River pidieron por la vuelta de Germán Pezzella al plantel

Debido al mal momento que atraviesa el equipo, los jugadores de renombre tuvieron una charla con Di Carlo para cambiar la situación del defensor.

El inicio de semestre para River no fue el mejor. Con dos derrotas en la misma cantidad de participaciones, el equipo comandado por Eduardo Coudet no solo quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, sino que también se retiró con silbidos en el Estadio Monumental.

En medio de esto, los referentes del plantel, con Nicolás Otamendi dentro de este grupo, pidieron tener una charla con el presidente Stefano Di Carlo para pedir por el regreso al plantel de Germán Pezzella, quien se encuentra junto al grupo de marginados entrenando diferenciado en el predio de Cantillo.

De esta manera, el defensor central de 35 años se puede convertir en el único de los marginados por la dirigencia en volver a ser tenido en cuenta por Coudet. Por el momento no hay precisiones de cuál fue la respuesta del máximo mandatario del Millonario.

Cabe destacar que tanto la baja de Pezzella como la del resto de los jugadores marginados se debe a una decisión dirigencial, ya que estos buscan achicar la cantidad de futbolistas en el plantel y darle salidas a ciertos nombres que no cumplieron las expectativas desde que llegaron.

Dentro de la lista de jugadores marginados que River comunicó semanas atrás, tan solo se marcharon Maximiliano Meza y Paulo Díaz, ambos por rescisión de contrato. A estos dos se sumaron Franco Armani y Juan Fernando Quintero, quienes también quedaron con el pase en su poder.

El último partido de Germán Pezzella

La última vez que Pezzella vio acción con la camiseta de River fue el 24 de mayo cuando ingresó 20 minutos en la derrota 3 a 2 ante Belgrano de Córdoba por la final del Torneo Apertura. Es por eso que en caso de volver al plantel deberá tener un acondicionamiento físico, ya que pasaron más de dos meses sin actividad oficial.

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