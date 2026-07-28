Nicolás Tagliafico podría continuar su carrera en la Premier League tras el Mundial 2026

Un grupo multipropietario de clubes quiere contar con el lateral izquierdo de la Selección Argentina, quien busca salir del Lyon en este mercado de pases.

A casi diez días de la finalización del Mundial 2026, varios futbolistas de la Selección Argentina podrían cambiar de destino en lo que respecta a sus clubes. Uno de ellos es Nicolás Tagliafico, quien parece estar atravesando sus últimos días en el Olympique de Lyon francés.

Según pudo saber BOLAVIP, el entorno del lateral izquierdo de 33 años quiere sacarlo de Francia luego de cuatro temporadas en el conjunto galo, ya que no ven con malos ojos un nuevo destino para su futuro. Uno de ellos podría ser la Premier League.

Es que el grupo encabezado por el polémico griego Evangelos Marinakis, dueño del Nottingham Forest y el Olympiakos, quiere contar con Tagliafico a sabiedas que se quiere marchar de Lyon. El nacido en Rafael Calzada tiene contrato hasta diciembre del 2027, por lo que la salida debería darse mediante un traspaso.

Tagliafico, lateral de la Selección Argentina.

Cabe destacar que, antes de disputar el Mundial, Tagliafico reveló que existe la posibilidad de marcharse de Lyon este mercado: “El club ya sabe que, si tengo alguna otra opción y me gustaría cambiar, están abiertos a hacerlo”. Además del grupo Marinakis, otro interesado es Deportivo La Coruña.

Las estadísticas de Nicolás Tagliafico en Olympique Lyon

Nicolás Tagliafico llegó a Olympique Lyon en julio de 2022, tiempo antes de que Argentina rompiera la racha de 36 años sin títulos a nivel mundial.

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Desde que está en tierras francesas, el futbolista que también jugó en Ajax ya disputó 132 partidos: marcó 9 goles, aportó 13 asistencias y fue amonestado en 33 oportunidades. Además de los 10.524 minutos que presenció en el campo de juego, fue expulsado en cuatro ocasiones.

Habló Tagliafico tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

“Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dió todo. Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primer hasta el último día. Vamos Argentina, siempre”, escribió el lateral en un posteo de Instagram.

Los números de Tagliafico en la Selección Argentina

Tagliafico suma 83 partidos jugados en la Selección Argentina y disputó tres mundiales, siempre como titular en su posición. Fueron 1.119 minutos en 17 de los 19 partidos mundialistas, en los que recibió apenas una tarjeta amarilla.