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Torneo Apertura

Mientras se juegan los octavos de final del Apertura, los dos equipos que descenderían hoy por tabla anual y promedios

Con la primera mitad del torneo anual disputado, dos equipos quedaron hundidos en el fondo. Si no mejoran sus resultados, jugarán la Primera Nacional en 2027.

Mientras se juegan los octavos de final del Apertura, los dos equipos que descenderían hoy por tabla anual y promedios
© GettyMientras se juegan los octavos de final del Apertura, los dos equipos que descenderían hoy por tabla anual y promedios

Mientras el Torneo Apertura 2026 le da inicio a los octavos de final, la primera etapa regular de la Liga Profesional llegó a su fin. A falta de un semestre completo, ya se sabe qué equipos pican en punta para pelear el ingreso a las copas internacionales, mientras que otros encararán lo que viene con el objetivo de salvarse del descenso.

El reglamento de la LPF indica que el peor de la tabla anual y el de la tabla de promedios serán quienes jueguen la próxima temporada en la Primera Nacional. En caso de se trate del mismo equipo, será el segundo con menos puntos obtenidos en el año quien pierda la categoría.

Quién es el peor de la tabla de promedios

Luego de un primer semestre para el olvido, Estudiantes de Río Cuarto quedó cómodamente en lo más bajo de los promedios en el fútbol argentino. Con 0.312, el conjunto cordobés se ubica en el fondo de la tabla y deberá hacer muchos méritos para escalar posiciones.

1 triunfo, 2 empates y 13 derrotas fue el saldo del León del Imperio en el primer semestre, siendo por lejos el de peor desempeño del Apertura 2026. ¿La buena noticia? Al haber ascendido en el último año, no divide. Si hace un buen primer semestre, mejorará el promedio más rápido que otros competidores.

#EquiposProm.PTSPJ’24’25’26
26Newell’s1.0909789493315
27Banfield1.0569489413518
28Sarmiento1.0008989353519
29Aldosivi0.85441480338
30Estudiantes RC0.312516005

Quién es el peor de la tabla anual

Los resultados recién mencionados hacen que el peor equipo del año también sea Estudiantes de Río Cuarto. Con este panorama, quien perdería la categoría sería el segundo peor: Aldosivi. El Tiburón tampoco tuvo un buen año y, tras haberse salvado en 2025, intentará lograrlo nuevamente en 2026.

El equipo marplatense no ganó ni un partido en todo el semestre, pero sumó 8 puntos por haber empatado en la mitad de sus presentaciones. La mayoría de sus unidades las obtuvo en condición de local. Estos resultados también lo complican con los promedios.

#EquiposPTSPJGF:GC+/-PGPEPP
24Platense161610:15-5376
25Central Córdoba161611:21-10448
26Newell’s151615:27-12367
27Atl. Tucumán141615:20-5358
28Riestra11165:12-7187
29Aldosivi8166:19-13088
30Estudiantes RC5165:24-191213

En síntesis

Aquí tienes los takeaways del artículo:

  • Estudiantes de Río Cuarto es último en promedios con un coeficiente de 0.312.
  • El club Aldosivi descendería actualmente por ser el segundo peor de la tabla anual.
  • Hoy, ambos descenderían a la Primera Nacional.
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Joaquín Alis
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