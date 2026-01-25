River hoy: los hinchas, encantados con Moreno y la nueva capacidad del Monumental

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 25 de enero de 2026, el día posterior a la victoria frente a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura. La reflexión de Marcelo Gallardo, la ilusión de los hinchas con Aníbal Moreno, el deseo de Stefano Di Carlo y la confirmación del anticipo de Bolavip de la nueva capacidad que tendrá el Estadio Monumental.

Gallardo analizó la vitoria ante Barracas Central

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó el triunfo por 1 a 0 ante Barracas Central y afirmó: “Me voy con buenas sensaciones. Vamos a mejorar muchísimo porque estamos con un enfoque muy claro como equipo. Era importante iniciar ganando sin sobresaltos. Generamos situaciones para abrir el marcado”. Además, insistió: “Estoy contento con el resultado, la idea y las formas“.

Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).

Los hinchas se ilusionaron con el partido de Aníbal Moreno

La figura de River fue Aníbal Moreno, el volante central que llegó en este último mercado de pases. Siempre bien parado, entregando simple a sus compañeros y con compromiso en el sistema defensivo, el ex futbolista de Palmeiras despertó gran ilusión entre los hinchas, al menos así se pudo observar en las redes sociales.

Aníbal Moreno ante Barracas. (Foto: Prensa River).

La palabra de Aníbal Moreno tras su debut oficial en River

En diálogo con ESPN, Aníbal Moreno afirmó: “Feliz por los tres puntos. Desde que llegue me recibieron muy bien. Agradecido con mis compañeros y al club por recibirme con tanto cariño, eso lo hace a uno demostrar rápido en el día a día y en los partidos”.

“Desde el primer día de la pretemporada estamos entrenando fuerte, tratamos de imponer nuestro juego y eso hace que el equipo responda en la cancha”, afirmó Moreno. Además, le preguntaron por las diferencias entre Gallardo y Abel Ferreira -su ex DT en Palmeiras- y el volante dijo: “No voy a comprar, son distintos. Traté de ponerme desde lo físico y mentalmente bien lo antes posible. Tratamos de tener siempre la pelota y eso nos gusta”.

Di Carlo dejó en claro su gran objetivo en la gestión

En diálogo con El País, Stefano Di Carlo dejó en claro cuál es el objetivo principal de su presidencia: “Queremos armar un equipo competitivo regionalmente y mostrar que Argentina puede competir con Brasil después de años de resultados deportivos que no fueron satisfactorios. River tiene que ser campeón de la Copa Libertadores“.

Stefano Di Carlo. (Foto: Prensa River).

Monumental para 101 mil espectadores

Hace algunas semanas, Bolavip anticipó de cuánto será la capacidad del Monumental una vez que terminen las obras. Stefano Di Carlo se refirió al tema y ratificó lo que informó este medio: “Vamos a continuar con las obras de infraestructura que hemos hecho en las gestiones anteriores en las que yo era dirigente. Con la ampliación del estadio. tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo y una de las sedes de la Copa del Mundo de 2030″.

El proceso de obras durará entre dos y tres años. (Foto: Getty).

