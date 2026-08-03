Semana clave para River: se acerca Almada, la continuidad de Coudet y las bajas

River perdió 1 a 0 ante Rosario Central y sumó su quinta derrota consecutiva: tres por el Torneo Clausura, una por Copa Argentina y la restante fue la final del Torneo Apertura. Esta situación dramática puso al entrenador, los dirigentes y varios jugadores en la mira de los hinchas.

Se vienen días muy movidos en el mundo River. El club quedó a un paso de sumar dos refuerzos más, por otro lado se negocian salidas de algunos futbolistas apartados y además la continuidad de Eduardo Coudet pasó a estar en duda, por lo que ya hubo un pedido concreto de los hinchas en el hall tras la caída ante Rosario Central: que llegue Ramón Ángel Díaz.

Se acercan Almada y Ortega

El mercado de pases de River fue extraño. De movida, llegaron jugadores poco conocidos por los hinchas -Arambarri y Gio González- , luego fueron a buscar a viejos conocidos -Borré y Beltrán- casi con el torneo empezado llegó Ángel Correa y se sumó Otamendi tras su paso por el Mundial, en los últimas días firmó Tobías Andrada y ahora, a días de jugar por la cuarta fecha, llegarán Thiago Almada y Francisco Ortega.

Thiago Almada. (Foto: Getty).

Se definen salidas

El mercado de pases no solamente es de altas, sino también se esperan resolver algunas bajas, especialmente de los jugadores que fueron apartados hace semanas. En los próximos días se concretarán las salidas de Santiago Lencina al Burgos de España, la de Ian Subiabre a Tigre, la de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia y también se espera que Kevin Castaño se marche, lo más probable es que sea a Atlético Mineiro.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

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¿Corre riesgo la continuidad de Coudet?

El mal andar del equipo hizo que Eduardo Coudet, que arribó a River en marzo de este año pase a estar en el ojo de la tormenta. Desde que llegó casi nunca convenció lo que mostró su equipo, pero al menos en el Apertura los resultados acompañaron. Bolavip pudo saber que la dirigencia no piensa en echarlo en un corto plazo y que él siente que tiene con qué revertirlo, pero la realidad es que si sigue sin ganar, será muy difícil que continúe en Núñez.

Eduardo Coudet en la derrota ante Rosario Central. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

River Plate cayó 1 a 0 ante Rosario Central y sumó cinco derrotas consecutivas.

cayó 1 a 0 ante Rosario Central y sumó cinco derrotas consecutivas. Thiago Almada y Francisco Ortega llegarán como nuevos refuerzos de River próximamente.

y Francisco Ortega llegarán como nuevos refuerzos de River próximamente. Eduardo Coudet continuará como DT de River tras la derrota ante Rosario Central.