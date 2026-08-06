Daniel Vila se diferenció de River tras darle la bienvenida a Maxi Salas: “Acá se van por la puerta grande”

El presidente de Independiente Rivadavia valoró la incorporación del delantero y se refirió al trato de la dirigencia del Millonario en sus últimas semanas.

Tras semanas de incertidumbre, Maxi Salas dejó su condición de apartado en River Plate para convertirse en un refuerzo estelar de Independiente Rivadavia. El delantero llega a un combinado mendocino que tiene la Copa Libertadores como su gran desafío para este semestre.

Luego de haber criticado a la dirigencia del Millonario por haber estado “encerrado en un contenedor”, Salas se sumó a Independiente Rivadavia, donde intentará relanzar su carrera. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, ya le dio la bienvenida.

“Recién llego a Mendoza y estuve con él. La primera vez que lo vi. Lo noté feliz, contento, con muchas ganas de jugar. Sonriente”, inició el empresario en diálogo con Cancha Embarrada, programa de El Destape Deportes.

Luego, Vila optó por diferenciarse del trato que River le dio en sus últimas semanas en el club y depositó su confianza en él: “Acá Maxi tiene la oportunidad de brindarse en muchas competencias. Si tiene ganas de jugar, va a tener donde. Cada club tiene su metodología, su historia, su forma de pensar”.

Salas en su etapa en River. (Foto: Getty)

“No hemos tenido ninguna circunstancia parecida, pero cada uno tiene su estilo. El nuestro es este. Los jugadores que vienen son bien recibidos y los que se van, se van por la puerta grande”, completó el mandatario de la Lepra.

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Lo que espera Vila de Salas

“Salas le va a dar prestigio a Independiente y muchas satisfacciones. Es un gran jugador. El hincha lo va a comprar rápidamente por el estilo de juego que tiene, porque pelea todas las pelotas como si fueran la última. Ese es el jugador que le gusta al hincha de Independiente”, señaló Vila sobre las condiciones del delantero.

“Esperemos que pueda recuperar la confianza. Hoy estuvo con sus nuevos compañeros, estaba muy contento. Es un chico que se hace querer mucho, buen pibe. Ha sido muy bienvenido. Acá les damos las condiciones a los jugadores para que den lo que tienen”, se extendió.

Datos clave

Maxi Salas es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia tras irse de River Plate .

es nuevo refuerzo de tras irse de . Copa Libertadores: será el gran desafío del conjunto mendocino para este semestre.

será el gran desafío del conjunto mendocino para este semestre. Daniel Vila dialogó con El Destape Deportes tras recibir al delantero en Mendoza.