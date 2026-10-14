River, obligado a ganarle a Sarmiento en Junín

Mientras la Selección Argentina enfrentaba a Bolivia, Burkina Fao y Benín en plena fecha FIFA, el fútbol argentino continuó y hubo partidos tanto de Copa Argentina como del Torneo Clausura, pero River pidió postergar el suyo de la fecha 11 ante Sarmiento porque había cedido a varios jugadores.
La AFA aceptó el pedido del Millonario y por eso será este miércoles, desde las 19 horas, que los de Leonardo Ponzio se medirán al Verde en el Estadio Eva Perón. Para los de Núñez es mucho más que un partido ya que, de ganar representaría escalar varios puestos en la tabla de la Zona B y también en la anual, dejándolo en una buena posición pensando en clasificar a la Libertadores 2027.
Por tal motivo, River prácticamente está obligado a ganarle a Sarmiento en Junín. De conseguirlo, los de Ponzio sumarían 19 puntos en la tabla de la Zona B del Clausura, superando a Independiente Rivadavia, Barracas, Gimnasia (LP), Huracán y también a su rival de esta jornada, quedando en el cuarto puesto de la misma.
Si suma de a tres ante Sarmiento, River también ascenderá varios puestos en la tabla anual, quedaría con 48 unidades -en la sexta posición- pero tan solo a tres puntos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027. Cabe recordar que a los de Núñez le quedará por enfrentar a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi en el tramo final de la temporada regular del Clausura.
Almada pide titularidad
Tras sufrir un pequeños desgarro ante Huracán y pasar todo el parate por fecha FIFA recuperándose, Thiago Almada ya sumó minutos el sábado pasado ante Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental. El campeón del mundo se sintió bien y todo indica que va a ir desde el arranque ante Sarmiento en Junín.
Thiago Almada. (Foto: Getty).
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Ponzio sorprendió con un juvenil entre los convocados
El pasado martes salieron los convocados de River para enfrentar a Sarmiento en Junín y en la nómina apareció Santiago Espíndola, el mediocampista que puede desempeñarse como volante central o interno. El juvenil viene de tener grandes actuaciones en Reserva y sueña con debutar en Primera este miércoles ante el Verde. Cabe recordar que fue una de las figuras de la Selección Argentina que disputó recientemente los Juegos Suramericanos.
Las probables formaciones de River y Sarmiento
RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).
SARMIENTO:Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez, Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Datos del partido
- Hora: 19.00
- Estadio: Eva Perón
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: José Carreras
- TV: TNT Sports
La tabla anual
- Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Argentinos Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 44 puntos
- Defensa y Justicia – 43 puntos
- Independiente – 42 puntos
- Huracán – 41 puntos
- Barracas Central – 39 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Sarmiento – 38 puntos
- San Lorenzo – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Unión – 34 puntos
- Tigre – 32 puntos
- Racing – 32 puntos
- Newell’s – 32 puntos
- Banfield – 31 puntos
- Atlético Tucumán – 28 puntos
- Platense – 27 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 22 puntos
- Aldosivi – 16 puntos
- Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENSO
La tabla de posiciones del Clausura
DATOS CLAVE
- River Plate visitará a Sarmiento en Junín por el partido postergado del Torneo Clausura.
- Leonardo Ponzio buscará una victoria para clasificar a River a la Copa Libertadores 2027.
- River Plate alcanzaría los 19 puntos en la Zona B si vence a Sarmiento.