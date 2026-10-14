El arquero negocia con el Millonario para extender su contrato con una mejora salarial y también en la cláusula de rescisión.

En un 2026 donde la irregularidad fue moneda corriente en River, si hubo una buena noticia fue la aparición de Santiago Beltrán. El pibe se desempeñaba en Reserva y todo indicaba que sería el tercer arquero detrás de Armani y Centurión, pero lesiones en ambos hicieron que se hago cargo del arco del Millonario en los primeros partidos y los rendimientos fueron más que positivos.

Beltrán le ganó el puesto a ambos, se afianzó y hasta llegó el llamado de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, tanto para los amistosos previos al Mundial como también para los de la fecha FIFA del mes de octubre. En River saben que retenerlo no será sencillo y por eso ya negocian la renovación de contrato -termina en diciembre de 2027- para incrementar su salario y poner una cláusula importante.

Son varios los clubes europeos que lo tienen en carpeta y ahora se sumó Fiorentina, una institución que tuvo vínculo estrecho con el Millonario en los últimos años con las compras de Lucas Martínez Quarta y Lucas Beltrán. Según Corriere dello Sport, los de Florencia están detrás de Santiago Beltrán e indicaron que sería el sucesor de De Gea a cambio de una suma cercana a los 20 millones de euros.

Santiago Beltrán, arquero de River. (Foto: Getty).

Así lo publicó Corriere dello Sport

“El después de De Gea. Iniciados los contactos con el arquero de River: contrato con vencimiento en 2027. Otro Beltrán, Pedido de 20 millones, también gusta en la Premier. Nacido en Buenos Aires, 22 años, tiene pasaporte italiano. Este año debutó en el primer equipo, no salió más. La idea de la Fiorentina: préstamo en enero, compra en junio“, publicó en su portada el prestigioso medio italiano.

La tapa de Corriere dello Sport.

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La alternativa que ya maneja River

En Núñez tienen claro que el futuro de Santiago Beltrán está en el extranjero. Si bien no se sabe si será en el próximo mercado de pases o en el siguiente, la realidad es que el arquero mostró condiciones impresionantes en su primer año en Primera y muchos clubes importantes posaron los ojos en él. Ante esta situación, River ya inició conversaciones con el entorno de Yassine Bounou, el arquero marroquí que es fanático del Millonario. Para poder arribar al fútbol argentino deberá lograr salir de Al-Hilal.

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